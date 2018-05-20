Кучеров и Василевский помогли "Тампе" выйти вперед в серии с "Вашингтоном"

В Национальной хоккейной лиге продолжается финальная серия Восточной конференции между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Вашингтон Кэпиталз". В пятом матче противостояния победу со счетом 3:2 праздновали хоккеисты из Тампы.

"Молнии" во главе с Никитой Кучеровым настолько активно начали поединок, что уже на 19 секунде благодаря шайбе Седрика Пакетта вышли в матче вперед. Однако на этом они не остановились и уже на 10-й минуте удвоили свое преимущество – гол после результативной передачи Кучерова забил Ондржей Палат.

После этого счет в матче был скорее близок к счету 3:0, нежели к 2:1, поскольку хозяева обрушили настоящий шквал атак на ворота Брэйдена Холтби. И все-таки первый период завершился при счете 2:0. Впрочем, то, что не получилось в стартовом периоде, получилось во втором – буквально в первой же атаке Райану Кэллэхану удалось сделать счет крупным – 3:0.

Однако спустя четыре минуты российский легионер "столичных" Евгений Кузнецов смог огорчить своего соотечественника из "Тампы" Андрея Василевского. Остаток второго и большую часть третьего периода команды не смогли поразить ворота друг друга, пока за две минуты до финальной сирены Александр Овечкин не сократил счет до минимума – 3:2.

Под конец игры "Вашингтон" устроил финальный штурм ворот "Тампы", однако на высоте оказался Василевский, который за оставшееся время отразил все броски по его воротам.

Победа со счетом 3:2 позволила "Тампе" со аналогичным счетом выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли. Теперь противостояние переезжает в Вашингтон, где 22 мая состоится шестой матч.