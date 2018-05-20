Василевский – третья звезда матча, Кузнецов – лучший бомбардир Кубка Стэнли

Российский хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский по итогам пятого финала Восточной конференции Кубка Стэнли матча против "Вашингтон Кэпиталз" был признан третьей звездой.

Самым ценным игроком поединка стал нападающий "Тампы" Райан Кэллэхан, который набрал 2 (1+1) очка, а его гол стал победным для "молний". Вторую звезду получил еще один автор заброшенной шайбы "Лайтнинг" – Седрик Пакетт.

Также еще один российский легионер в НХЛ – Евгений Кузнецов, стал автором одной из шайб "Вашингтона", которая вывела его в единоличные лидеры нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Теперь в активе россиянина 22 очка – 11 голов и 11 передач.

Кроме того, шайба нападающего "Кэпиталз" Александра Овечкина позволила ему повторить свой личный рекорд результативности в плей-офф НХЛ, который был установлен им в сезоне 2008/09. На счету капитана "Вашингтона" 21 балл (11+10).

Напомним, что шестой поединок серии пройдет в Вашингтоне 22 мая.