Пожар в жилом доме в Китае: пять человек погибли

20 мая пять человек погибли в результате пожара в одном из жилых домов города Шицзян (провинция Хунань, Центральный Китай). О происшествии сообщило информационное агентство Xinhua.

Как уточняется, пожар начался рано утром. Один из пострадавших пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна верхнего этажа здания. Получив серьезные травмы, он позднее скончался в больнице.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего. Ведется следствие, передает ТАСС.