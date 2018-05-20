Тренер "Тампы": Василевский подарил нам победу

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер прокомментировал игру российского вратаря команды Андрея Василевского в пятом матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с "Вашингтон Кэпиталз". "Тампа" выиграла со счетом 3:2 и с тем же счетом повела в серии.

Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и был признан второй звездой игрового дня.

"Когда вы ведете с преимуществом в одну шайбу, то нуждаетесь в спасениях вратаря, и Василевский сделал это, — заявил Купер, которого цитирует ТАСС. — Команда поставила его в тяжелое положение в конце, но он подарил нам победу, закрыв свои ворота на замок".