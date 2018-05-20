Болельщики "Реала" массово возвращают билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве

Болельщики испанского футбольного клуба "Реал" массово возвращают билеты на финальный матч Лиги чемпионов. Мадридская команда сыграет против английского "Ливерпуля". Встреча пройдет 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве, ожидается около 35 тысяч человек.

На данный момент фанаты вернули уже более 2200 билетов, отмечает ТАСС. Основными причинами такого поведения болельщиков стали завышенные цены в Киеве, а также некоторые логистические затруднения. Сообщается, что изначально заявку на билеты подали 24 тысячи владельцев клубных абонементов, из которых 12802 болельщика стали обладателями билетов, предоставленных руководством национального чемпионата Испании. Однако из-за возникших трудностей, связанных с поездкой в Киев, фанаты начали возвращать билеты.