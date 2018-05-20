Россия может отправить "Сатану" в космос

Россия снова может начать использовать межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" РС-20В (по классификации НАТО — "Сатана") для запуска космических аппаратов. Об этом заявил источник в ракетно-космической отрасли.

Как сообщают РИА Новости, речь идет о модернизации версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту "Днепр". При этом не предполагается привлекать Украину, которая отвечает за систему управления ракет.

Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был создан днепропетровским КБ "Южное". На боевое дежурство его поставили в конце 1980-х годов. Сегодня РС-20В остается мощнейшей российской МБР.