Бывший украинский военнослужащий Александр Мединский, участвовавший в операциях ВСУ в Донбассе, рассказал Дональду Трампу о применении Киевом химического оружия в зоне конфликта. Видеозапись его обращения опубликована на YouTube-канале Open Ukraine.

Экс-военный рассказал, что летом 2015 года Силы специальных операций (ССО) Украины конфисковали у добровольческого батальона "Донбасс" и вывезли в Киев химическую лабораторию. Там она проработала до конца 2016 года, а затем лабораторию перевезли на одну из баз ССО, где готовили химические вещества "для поражения живой силы", которые затем применили в Донбассе.

Мединский заверил Трампа, что готов свидетельствовать об этом в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ. Кроме того, он располагает подробной информацией об участниках событий и готов передать ее американским спецслужбам.

Он отметил, что химоружие планировалось применять не только против ополченцев, но и против "несогласных с режимом Порошенко", в том числе журналистов, политических деятелей и общественников.

Мединский призвал Трампа оказать давление на Украину и принять меры против насилия жестокости режима.