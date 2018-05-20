Артем Дзюба выздоровел и 21 мая приступит к тренировкам со сборной России

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба выздоровел и в понедельник, 20 мая, приступит к тренировкам с общей группой сборной России. Ранее форвард из-за вирусной инфекции пропустил две тренировки.

"Артем Дзюба пошел на поправку: уже завтра он вернется в общую группу. Сегодня он будет тренироваться по индивидуальной программе в тренажерном зале (учитывая ненастную погоду)", — говорится в сообщении пресс-службы сборной России, которое цитирует ТАСС.

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев в понедельник еще продолжит тренировки по индивидуальной программе в тренажерном зале. Однако уже во вторник, 22 мая, планируется его возвращение в общую группу.