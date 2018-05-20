Порошенко отчитался о борьбе с Лениным и выходе из договоров

Полторы тысячи памятников Ленину снесены, почти тысяча населенных пунктов и 52 тысячи площадей и улиц переименованы на Украине в рамках закона о декоммунизации. Об этом рассказал Петр Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий. Президент сравнил карту Украины 2013 года с иллюстрацией к учебнику по истории КПСС.

Он также добавил, что страна выйдет из всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые не соответствуют интересам Киева. Ранее Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов содружества, передает РИА Новости.