В Шотландии подумывают о новом референдуме о независимости

Глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен вернется к вопросу о сроках проведения референдума о независимости Шотландии, как только появится ясность по условиям Brexit. Об этом сама политик рассказала телеканалу ITV. По ее словам, в Эдинбурге надеются на некоторую определенность по результату Brexit и будущим отношениям Соединенного Королевства с Евросоюзом уже осенью этого года.

В марте 2017 года Стерджен заявила о необходимости провести референдум о независимости Шотландии в период с осени 2018 до весны 2019 года — то есть перед выходом Великобритании из ЕС. Она также заручилась поддержкой шотландского парламента в этом вопросе, однако по результатам прошедших в Великобритании 8 июня 2017 года досрочных всеобщих парламентских выборов Шотландская национальная партия потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин.

Аналитики напрямую увязали этот результат с активной агитацией Стерджен за повторный референдум о независимости Шотландии, передает ТАСС. Первый референдум по этому вопросу прошел в 2014 году — тогда перевесило мнение сторонников сохранения союза Эдинбурга с Лондоном.