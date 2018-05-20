Школьник погиб в заброшенной братской шахте

В шахте заброшенного братского предприятия нашли тело десятилетнего школьника. Он погиб, упав с высоты, уточнил Следком в "ТамТаме".

Трагедия произошла в Падунском районе Братска. Накануне мальчик ушел из дома вместе с братом и пропал. Его искали полицейские и добровольцы. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.