Парашютисты, у которых за плечами более 600 прыжков, столкнулись в Татарстане

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Татарстан проводит доследственную проверку по факту гибели двух спортсменов-парашютистов в Мензелинском районе. Спортсмены 1970 и 1984 годов рождения получили смертельные травмы в результате жесткого приземления днем 19 мая.

По сообщению ведомства, семеро спортсменов выполняли свободное падение с четырех тысяч до 1600 метров, после чего стали раскрывать парашюты. При этом один из спортсменов влетел в уже раскрывшийся парашют второго. В результате удара оба спортсмена потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.

От полученных в результате приземления телесных повреждений один спортсмен скончался в карете скорой помощи, второй несколько часов спустя умер в больнице. По словам работников аэроклуба, погибшие были опытными спортсменами, на счету каждого из них было не менее 600 прыжков. Один из погибших был из Казани, второй — из Набережных Челнов.