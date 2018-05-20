Британцы не выдали Абрамовичу визу без официального отказа

Представители Романа Абрамовича не комментируют сообщения о том, что российскому бизнесмену не продлили британскую визу инвестора. Об этом факте сообщил портал The Bell со ссылкой на источники в окружении самого предпринимателя. "Это его личное дело. Мы это не комментируем", — сказал ТАСС представитель управляющей инвестициями Абрамовича компании Millhouse Capital Джон Манн.

Сообщается, что предыдущая британская виза Абрамовича истекла больше трех недель назад, однако новая ему еще не выдана. По этой причине российский бизнесмен не смог присутствовать на финальном матче Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

По словам источника в окружении Абрамовича, официального отказа в выдаче новой визы пока не было. В соответствующем ведомстве Великобритании комментариев изданию не дали. По версии британской The Sunday Times, сейчас Абрамович занимает 13-ю строчку рейтинга богатейших резидентов Великобритании с состоянием в 9,333 миллиарда фунтов (12,64 миллиарда долларов).