Теннисистка Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Страсбурге

Во французском Страсбурге стартовал турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 250 тысяч долларов. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева сумела пробиться во второй круг соревнований.

В матче первого раунда россиянка одержала победу над хорваткой Терезой Мрдежу. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Во втором круге турнира Вихлянцева сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (3-й номер посева) и Татьяной Марией из Германии.