Листы железа "порхали" по стройке во время урагана в Екатеринбурге. Видео

Жители Екатеринбурга продолжают публиковать в сети видеозаписи, запечатлевшие разгул стихии, бушевавшей на территории Свердловской области 20 мая.

На этот раз в объективы камер мобильных телефонов очевидцев попали инциденты, произошедшие на городских стройках.

"Разлетаются металлические листы, красота! По всей улице!", — прокомментировал увиденное автор одного из роликов.

Напомним, что в это воскресенье в регионе прошла сильная гроза с ураганным ветром, были повреждены фасады и крыши домов – один из таких инцидентов попал на видео, сломанные деревья повредили десятки автомобилей, без электричества осталось около 30 тысяч человек.