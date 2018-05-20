Крым ждал мост почти 100 лет

15 мая на мосту через Керченский пролив состоялась торжественная церемония открытия. Кадры с Путиным за рулем оранжевого "КамАЗа" облетели весь мир. Это был счастливый момент для всей России, а особенно для миллионов крымчан, ведь отныне Крым, образно говоря, уже не остров. С материковой частью нашей огромной страны Крым навсегда соединяет прочная твердь моста.

Та самая колонна "КамАЗов", которая первой в истории проедет по открывающемуся Крымскому мосту, — то, что раньше было мечтой, сегодня стало реальностью.

Ранее Владимир Путин обещал: он обязательно проедет в автомобиле по Крымскому мосту. И это оказался "КамАЗ" — традиция при запуске таких объектов. В кабине вместе с президентом — строители, завершившие работы досрочно.

Три десятка оранжевых грузовиков по белоснежному мосту словно покоряют море, которое раньше здесь никогда и никому не подчинялось. Мощные ледяные штормы, рыхлое илистое дно, сейсмоопасность — в этом месте сходится, кажется, все, что должно было стройке помешать.

Тысячи рабочих со всей страны еще раз доказали: для России нет ничего невозможного. И вот всего 15 минут — и Путин, стартовавший из Тамани, уже на крымском берегу.

"Благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось! Спасибо вам большое! Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу", — заявил президент.

"Перейдем к последнему шагу Москвы по укреплению контроля над Крымом. Новый мост теперь физически объединяет материковую Россию с полуостровом. По сути, это памятник тому, что Россия осталась непреклонной и не уступила перед лицом международной критики, что она не будет даже рассматривать возможность когда-либо вернуть Крым Украине, к чему призывают многие страны Запада", — западные СМИ хоть и используют снова свои зазубренные формулировки про "аннексию", "агрессию", нехотя, но признают: Россия сделала что-то невероятное.

"Наведение моста через известный своими ветрами и штормами Керченский пролив стало не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли", — отмечает Telegraph.

Многие обратили внимание: во время поездки "КамАЗ" Владимира Путина максимально приблизился к грузовику, в котором сидел Аркадий Ротенберг.

О решении строить мост в Крым, несмотря на всю его сложность, Путин объявил на совещании уже на следующий день после воссоединения полуострова с Россией, 19 марта 2014 года. Проектирование, масштабная подготовка — первые сваи были вбиты в начале 2016-го. Земля здесь содрогалась так, что сразу было понятно: объект — на века.

Крым ждал почти 100 лет. Первые попытки построить мост — еще в царской России. Потом возвести его пытались советские инженеры. Во время войны – немцы. Но все попытки ничем не завершались. Два года назад, находясь на стройке в Крыму, Путин сказал: "Мы выполним эту историческую миссию. Это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем. Мы будем идти вместе, уверенно и только вперед".

Путин приезжает на стройку века за эти два с небольшим года несколько раз, контролирует процесс, общается с рабочими. "Работа очень нужная, думаю, что очень многие люди в стране ждут, когда вы это завершите", — говорит глава государства. И действительно в день открытия моста для всех легковых автомобилей и пассажирских автобусов — 16 мая — уже в три часа ночи все подъезды к нему были заняты.

Движение с обеих сторон Крымского моста начинается в 5:30 утра 16 мая. Наша съемочная группа наблюдает за происходящим со стороны Краснодарского края. И вот с дороги убраны бетонные блоки, "КамАЗ", до этого перекрывавший движение, отъезжает. Старт! Крымский мост открывается, начинается движение.

Машины молниеносно набирают скорость. Разрешенная здесь — 90 километров в час. Вряд ли где еще водители и пассажиры разговаривают друг с другом прямо на ходу, но удержаться было сложно. 19 километров отличного дорожного полотна. 15 минут — и ты переезжаешь с одного берега на другой.

По-настоящему историческая встреча: водители с двух берегов — с крымского и таманского — встретились посредине Крымского моста.

Одна колонна мотоциклов и легковых автомобилей достигла Крыма, другая — Кубани. Крым, Россия воссоединены навсегда и соединены теперь Крымским мостом!

Мария Захарова — официальный представитель МИД — тоже проехала здесь одной из первых, заодно комментируя заявления украинского президента про открытие моста. "Все высказывания Порошенко – жест отчаяния. Позорит саму Украину. В какие-то моменты надо, наверное, признать свою неправоту и реальность, а не заниматься написанием каких-то совершенно убогих тщедушных текстиков", — уверена Захарова.

"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев", — сказал ранее Порошенко.

Уже через несколько минут на мероприятии с участием Порошенко начался такой ливень, что киевские СМИ даже как-то стеснялись показывать, в каком виде оказался их верховный главнокомандующий. Майданные телеканалы в день открытия Крымского моста вообще попали в совсем уж щекотливую ситуацию. "Соединенные Штаты осудили открытие российского моста через Керченский пролив", — отметили они.

Осуждение и возмущение. Но ведь те же ведущие того же канала "Один плюс один" всего 1,5 года назад заверяли своих зрителей: да не будет никакого моста! В ток-шоу показывали фрагменты сюжетов телеканала "Россия 1" и говорили украинским зрителям: такие вот они, кремлевские пропагандисты.

В день открытия моста многие украинцы решили проверить все сами и выложили ролики в Интернет. "Мост никакой не надувной, мост реальный, из асфальта, очень хорошее качество дороги. Просто молодцы, что говорят, то и делают", — рассказал украинский блогер Виктор Петровский.

Блогеру из Николаева уже угрожают, как минимум, штрафом за, как говорят в Киеве, "посещение оккупированного Крыма через неразрешенные пункты пропуска". Киевские политики и телеканалы экстренно запустили новую кампанию: да, мост построен, но долго он, мол, не простоит?

На еще одном украинском телеканале рассуждают про российских оккупантов, построивших мост в Крым, стоя под одним из киевских мостов.

Новостей с Крымского моста в ближайшее время будет еще много: откроется проезд для грузовиков, а через год по нему пойдут и поезда в обоих направлениях. Продолжается строительство новой трассы "Таврида", чтобы отличным был не только мост, но и дороги, к нему ведущие. Две новые полосы до Симферополя откроют к концу года, а в полном объеме трасса заработает в 2020 году.

"Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому, что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас и желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое! А вы лучшие люди, лучшие строители!" – подчеркнул Владимир Путин.