Тема:
Российский Крым 11 минут назад
Крым ждал мост почти 100 лет
15 мая на мосту через Керченский пролив состоялась торжественная церемония открытия. Кадры с Путиным за рулем оранжевого "КамАЗа" облетели весь мир. Это был счастливый момент для всей России, а особенно для миллионов крымчан, ведь отныне Крым, образно говоря, уже не остров. С материковой частью нашей огромной страны Крым навсегда соединяет прочная твердь моста.
Та самая колонна "КамАЗов", которая первой в истории проедет по открывающемуся Крымскому мосту, — то, что раньше было мечтой, сегодня стало реальностью.
Ранее Владимир Путин обещал: он обязательно проедет в автомобиле по Крымскому мосту. И это оказался "КамАЗ" — традиция при запуске таких объектов. В кабине вместе с президентом — строители, завершившие работы досрочно.
Три десятка оранжевых грузовиков по белоснежному мосту словно покоряют море, которое раньше здесь никогда и никому не подчинялось. Мощные ледяные штормы, рыхлое илистое дно, сейсмоопасность — в этом месте сходится, кажется, все, что должно было стройке помешать.
Тысячи рабочих со всей страны еще раз доказали: для России нет ничего невозможного. И вот всего 15 минут — и Путин, стартовавший из Тамани, уже на крымском берегу.
"Благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось! Спасибо вам большое! Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу", — заявил президент.
"Перейдем к последнему шагу Москвы по укреплению контроля над Крымом. Новый мост теперь физически объединяет материковую Россию с полуостровом. По сути, это памятник тому, что Россия осталась непреклонной и не уступила перед лицом международной критики, что она не будет даже рассматривать возможность когда-либо вернуть Крым Украине, к чему призывают многие страны Запада", — западные СМИ хоть и используют снова свои зазубренные формулировки про "аннексию", "агрессию", нехотя, но признают: Россия сделала что-то невероятное.
"Наведение моста через известный своими ветрами и штормами Керченский пролив стало не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли", — отмечает Telegraph.
Многие обратили внимание: во время поездки "КамАЗ" Владимира Путина максимально приблизился к грузовику, в котором сидел Аркадий Ротенберг.
О решении строить мост в Крым, несмотря на всю его сложность, Путин объявил на совещании уже на следующий день после воссоединения полуострова с Россией, 19 марта 2014 года. Проектирование, масштабная подготовка — первые сваи были вбиты в начале 2016-го. Земля здесь содрогалась так, что сразу было понятно: объект — на века.
Крым ждал почти 100 лет. Первые попытки построить мост — еще в царской России. Потом возвести его пытались советские инженеры. Во время войны – немцы. Но все попытки ничем не завершались. Два года назад, находясь на стройке в Крыму, Путин сказал: "Мы выполним эту историческую миссию. Это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем. Мы будем идти вместе, уверенно и только вперед".
Путин приезжает на стройку века за эти два с небольшим года несколько раз, контролирует процесс, общается с рабочими. "Работа очень нужная, думаю, что очень многие люди в стране ждут, когда вы это завершите", — говорит глава государства. И действительно в день открытия моста для всех легковых автомобилей и пассажирских автобусов — 16 мая — уже в три часа ночи все подъезды к нему были заняты.
Движение с обеих сторон Крымского моста начинается в 5:30 утра 16 мая. Наша съемочная группа наблюдает за происходящим со стороны Краснодарского края. И вот с дороги убраны бетонные блоки, "КамАЗ", до этого перекрывавший движение, отъезжает. Старт! Крымский мост открывается, начинается движение.
Машины молниеносно набирают скорость. Разрешенная здесь — 90 километров в час. Вряд ли где еще водители и пассажиры разговаривают друг с другом прямо на ходу, но удержаться было сложно. 19 километров отличного дорожного полотна. 15 минут — и ты переезжаешь с одного берега на другой.
По-настоящему историческая встреча: водители с двух берегов — с крымского и таманского — встретились посредине Крымского моста.
Одна колонна мотоциклов и легковых автомобилей достигла Крыма, другая — Кубани. Крым, Россия воссоединены навсегда и соединены теперь Крымским мостом!
Мария Захарова — официальный представитель МИД — тоже проехала здесь одной из первых, заодно комментируя заявления украинского президента про открытие моста. "Все высказывания Порошенко – жест отчаяния. Позорит саму Украину. В какие-то моменты надо, наверное, признать свою неправоту и реальность, а не заниматься написанием каких-то совершенно убогих тщедушных текстиков", — уверена Захарова.
"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев", — сказал ранее Порошенко.
Уже через несколько минут на мероприятии с участием Порошенко начался такой ливень, что киевские СМИ даже как-то стеснялись показывать, в каком виде оказался их верховный главнокомандующий. Майданные телеканалы в день открытия Крымского моста вообще попали в совсем уж щекотливую ситуацию. "Соединенные Штаты осудили открытие российского моста через Керченский пролив", — отметили они.
Осуждение и возмущение. Но ведь те же ведущие того же канала "Один плюс один" всего 1,5 года назад заверяли своих зрителей: да не будет никакого моста! В ток-шоу показывали фрагменты сюжетов телеканала "Россия 1" и говорили украинским зрителям: такие вот они, кремлевские пропагандисты.
В день открытия моста многие украинцы решили проверить все сами и выложили ролики в Интернет. "Мост никакой не надувной, мост реальный, из асфальта, очень хорошее качество дороги. Просто молодцы, что говорят, то и делают", — рассказал украинский блогер Виктор Петровский.
Блогеру из Николаева уже угрожают, как минимум, штрафом за, как говорят в Киеве, "посещение оккупированного Крыма через неразрешенные пункты пропуска". Киевские политики и телеканалы экстренно запустили новую кампанию: да, мост построен, но долго он, мол, не простоит?
На еще одном украинском телеканале рассуждают про российских оккупантов, построивших мост в Крым, стоя под одним из киевских мостов.
Новостей с Крымского моста в ближайшее время будет еще много: откроется проезд для грузовиков, а через год по нему пойдут и поезда в обоих направлениях. Продолжается строительство новой трассы "Таврида", чтобы отличным был не только мост, но и дороги, к нему ведущие. Две новые полосы до Симферополя откроют к концу года, а в полном объеме трасса заработает в 2020 году.
"Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем, потому, что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас и желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое! А вы лучшие люди, лучшие строители!" – подчеркнул Владимир Путин.
Ранее по теме
-
Тест Крымского моста: президента было не остановить11 минут назад
-
Киев ополчился на блогера вместо политиков, ведущих бизнес в Крыму4 часа назад
-
Глава РАН предложил открыть "Ворота Крыма" и найти воду5 часов назад
-
Ротенберг пообещал, что Крымский мост простоит не меньше века7 часов назад
-
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото9 часов назад
-
Крымский мост открыт, пляжи готовятся23 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
На Крымском мосту водители нарушают ПДД ради фото
- Ураган в Екатеринбурге: ветер срывает крыши
- Катастрофа на Кубе: самолеты компании летали с лопнувшими шинами
- Сначала тепло, потом снова холодно: погода в Москве
- Берлускони получил наследство от секретарши
Самое читаемое
-
Киев предложил Донбассу три варианта
- Кадыров: убиты боевики, пытавшиеся по приказу Запада захватить церковь в Грозном
- Россию и Швейцарию признали кошмаром для оккупантов
- Один из самых богатых российских адвокатов стал жертвой любовницы-шантажистки
- Россияне хотели вынести половину отеля в Турции и попались. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Дача на лето: 7 критериев правильного выбора
- "Наглеть нельзя". Москвичи сдают болельщикам жилье по 100 тысяч за сутки
- Не стать жертвой: как обманывают продавцы вторички
- 5 ЖК, в которых не могут продать квартиры больше 5 лет
- Ипотека перестала дешеветь
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Дожди, грозы и ветер задержатся в Москве на несколько дней
- Рассеянных прохожих решили спасать надписями
- Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Пять тысяч от магазина: чем опасна вирусная рассылка
- Парки, игры и экстрим: выходные в Москве
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"