Китайский клуб пытается заполучить капитана "Наполи" Гамшика

Один из китайских клубов предложил словацкому полузащитнику итальянского футбольного клуба "Наполи" Мареку Гамшику контракт с головой зарплатой в размере 10 миллионов евро. Название команды пока что неизвестно.

Как отмечает Чемпионат.com, Гамшик всерьез рассматривает такое предложение и уже в летнее трансферное окно может покинуть "Наполи". Напомним, что за неаполитанцев словак выступает с 2007 года и в этом сезоне Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории итальянского клуба, опередив по количеству голов легендарного аргентинца Диего Марадону.