Трамп: против меня и России ничего не нашли, теперь рассматривают остальной мир

Дональд Трамп назвал смешной статью The New York Times о том, что его команда для победы на президентских выборах прибегла к помощи эмиссара арабских принцев и израильского специалиста по манипуляциям в СМИ.

В своем Twitter он назвал газету "провальной и жуликоватой" и отметил, что журналистам не удалось найти фактов, указывающих на его связь с Россией.

Things are really getting ridiculous. The Failing and Crooked (but not as Crooked as Hillary Clinton) @nytimes has done a long & boring story indicating that the World’s most expensive Witch Hunt has found nothing on Russia & me so now they are looking at the rest of the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 мая 2018 г.

Как отмечает издание, старший сын Трампа за три месяца до выборов встречался с посланником принцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джорджем Надером, а также израильским специалистом по СМИ Джоэлем Замелем. Встречу якобы организовал инвестор-республиканец "с противоречивым прошлым на Ближнем Востоке" Эрик Принц.

По данным газеты, Надер передал Трампу-младшему, что принцы готовы помочь его отцу стать президентом, на что тот "отреагировал с одобрением". Затем эмиссар часто встречался с зятем Трампа Джаредом Кушнером и первым советником по нацбезопасности Трампа Майклом Флинном.

Между тем, в компании Замеля работали несколько израильских экс-разведчиков, а некоторые его фирмы были связаны с Россией, в том числе привлекались Олегом Дерипаской и Дмитрием Рыболовлевым к "онлайн-кампаниям против их деловых конкурентов", передает РИА Новости.