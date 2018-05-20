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20 мая 201817:23

Трамп: против меня и России ничего не нашли, теперь рассматривают остальной мир

EPA

Дональд Трамп назвал смешной статью The New York Times о том, что его команда для победы на президентских выборах прибегла к помощи эмиссара арабских принцев и израильского специалиста по манипуляциям в СМИ.

В своем Twitter он назвал газету "провальной и жуликоватой" и отметил, что журналистам не удалось найти фактов, указывающих на его связь с Россией.

Как отмечает издание, старший сын Трампа за три месяца до выборов встречался с посланником принцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джорджем Надером, а также израильским специалистом по СМИ Джоэлем Замелем. Встречу якобы организовал инвестор-республиканец "с противоречивым прошлым на Ближнем Востоке" Эрик Принц.

По данным газеты, Надер передал Трампу-младшему, что принцы готовы помочь его отцу стать президентом, на что тот "отреагировал с одобрением". Затем эмиссар часто встречался с зятем Трампа Джаредом Кушнером и первым советником по нацбезопасности Трампа Майклом Флинном.

Между тем, в компании Замеля работали несколько израильских экс-разведчиков, а некоторые его фирмы были связаны с Россией, в том числе привлекались Олегом Дерипаской и Дмитрием Рыболовлевым к "онлайн-кампаниям против их деловых конкурентов", передает РИА Новости.

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