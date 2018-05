Трамп: против меня и России ничего не нашли, теперь рассматривают остальной мир

Дональд Трамп назвал смешной статью The New York Times о том, что его команда для победы на президентских выборах прибегла к помощи эмиссара арабских принцев и израильского специалиста по манипуляциям в СМИ.

В своем Twitter он назвал газету "провальной и жуликоватой" и отметил, что журналистам не удалось найти фактов, указывающих на его связь с Россией.

Things are really getting ridiculous. The Failing and Crooked (but not as Crooked as Hillary Clinton) @nytimes has done a long & boring story indicating that the World’s most expensive Witch Hunt has found nothing on Russia & me so now they are looking at the rest of the World!