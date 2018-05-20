Трамп - европейцам: будет так, как я напишу вам в Twitter

Как простота Дональда Трампа обнажает суть отношений США и Европы?

Американским бомбардировщикам B-52 Stratofortress ("Стратосферная крепость"), способным нести ядерное оружие, приказано изменить курс. Впервые за несколько лет они оставят в покое Корейский полуостров, чтобы не злить Северную Корею. Трепетное отношение Белого дома к озабоченностям страны, которую в США причисляют к "оси зла", объясняется тем, что Дональду Трампу очень нужно встретится с Ким чен Ыном. Нужна хотя бы одна внешнеполитическая победа, а саммит с КНДР оказался на грани срыва, после того как Пхеньян выразил недовольство совместными учениями Америки и Южной Кореи.

"Ничего не поменялась. Подготовка к встрече идет. Если она случится, то случится, если нет, будем смотреть", — сказала Cара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.

А тут еще это несвоевременное сравнение с Ливией от советника Болтона. Повторить судьбу Ливии и полковника Каддафи руководство КНДР как раз хочет в последнюю очередь.

Трагическими последствиями других своих действий — переноса американского посольства в Иерусалим — в Вашингтоне даже не заинтересовались, ограничившись парой сухих комментариев.

Экстренно собравшийся Совбез услышал от постпреда США Никки Хейли, что открытое в Иерусалиме посольство — это повод для торжества, а не осуждения. Хотя Совбез, да по сути весь мир, уверен в обратном. Темы коснулись на встрече Трампа с генсеком ООН Антонио Гутеррешом.

О деньгах Трамп не забыл и на встрече с другим генсеком — НАТО. Раскритиковал союзников, которые мало платят и не дотягивают в расходах на оборону до 2% ВВП. А лучше бы, впервые добавил Трамп, тратили и все 4%. Для американского военно-промышленного комплекса — только плюс, ведь значительную часть вооружений союзникам придется закупать у США.

Уголь из Пенсильвании Трамп втридорога уже сторговал Украине, теперь взялся по высоким ценам пристраивать сжиженный газ из Техаса и Оклахомы в ЕС, действуя по принципу "а если не будут брать, введем санкции".

"Грабительские цены и своего рода рэкет" со стороны Америки — так неназванный европейский чиновник прокомментировал газете WSJ попытки США силой продавить в ЕС свой сжиженный газ. Материал сообщает о том, что в конце апреля во время личной встречи американский президент пытался принудить канцлера Германии отказаться от совместного с Россией проекта "Северный поток-2". Ангела Меркель, как сообщается, Трампу отказала. Но выкручивать руки европейцам Вашингтон собирается и за сохранение отношений с Ираном.

"Вопрос в том, что будут делать европейцы? Решат ли они, что оставаться в ядерной сделке не в их интересах? Думаю, что в конечном итоге европейцы увидят, что в их интересах согласиться с нами", — заявил Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности.

Не только экономический, но и ценностный раскол с Европой усугубляет назначение на пост директора ЦРУ скандальной Джины Хаспел — той, которая, по сообщениям прессы, руководила пытками заключенных в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде. По европейскому законодательству пытки — серьезное преступление. Из-за иска правозащитников Джордж Буш-младший даже отменил свой визит в Женеву 7 лет назад. Была угроза ареста экс-президента США. Как теперь в Европе смогут принимать и подавать руку Хаспел по прозвищу Кровавая Джина?

Евросоюзу Трамп, который не раз выступал за пытки, придумал свою финансовую экзекуцию — повысил пошлины на ввоз в США стали и алюминия, но дал ЕС отсрочку, чтобы во время консультаций были сговорчивее. Затем предоставил еще время. Теперь льготный период сниженных пошлин, который Трамп предоставил ЕС, истекает 1 июня. Одновременно он публично отчитывает Евросоюз и неспроста все чаще вспоминает немецкие марки машин.

"Европейский Союз ужасно относился к Соединенным Штатам в плане торговли, отношение к нашим рабочим было не лучше. У них установлены торговые барьеры. Нам очень сложно продавать машины на территории ЕС. Но Европейский Союз, в данном случае Германия, наводнил Штаты своими Mercedes и ВMW безо всяких барьеров. Поэтому пусть они там обзывают меня, как хотят, я бы на их месте тоже обзывался, но так продолжаться больше не будет", — отметил Трамп.

За этим посланием европейцам у Трампа читалось: будет так, как я скажу или напишу вам в Twitter.