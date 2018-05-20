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20 мая 201822:15 Михаил Антонов

Отношения ЕС и Штатов: с такими друзьями и врагов не надо

Европа боится очень многого: терроризма, нелегальной миграции, бюджетного дефицита, безработицы, Brexit, атомной энергии, Эрдогана, российской пропаганды, китайских денег, атомных станций, дизельных двигателей и вымирания пчел. Но больше всего Европа боится Трампа: еще немного — и им станут пугать детей.

"Наблюдая за последними решениями президента Трампа, можно задаться вопросом: с такими друзьями нужны ли нам вообще враги? Но, откровенно говоря, Европа должна быть благодарна президенту Трампу. Только благодаря ему мы избавились от всех иллюзий. Он помог нам понять: если нужна рука помощи, то ты найдешь ее, когда осмотришь свою до конца", — сказал Дональд Туск, председатель Евросовета.

"Многосторонний подход в политике сегодня испытывает большое давление, но благодаря этому мы понимаем, что Европе, как никогда, пора взять свою судьбу в свои руки. Необходим европейский ответ", — считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Недавно Евросоюз попытался найти ответ на выход США из ядерной сделки с Ираном, сопровождающийся экономическим шантажом: не поддержите — введем санкции и повысим пошлины. Фрустрация так велика, что, кажется, и не осталось эмоциональных и интеллектуальных ресурсов реагировать на пожар в Палестине, вызванный переездом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

По Ирану же зафиксирована попытка выступить единым фронтом. Но, похоже, что главные ударные силы готовы показать противнику спину при первом же наступлении с его стороны.

"Еврокомиссия объявила, что европейские компании, которых коснутся американские санкции, будут защищены так называемым Blocking Statute. Это не был ответ Германии, во всяком случае, канцлера и ее министра экономики. Это был ответ Эммануэля Макрона, нового сильного мужчины в Европе. Именно французский президент за кулисами наращивал давление, в то время как Берлин испугался конфронтации с Трампом", — пишет Spiegel.

Президент Франции Макрон сдул пыль с документа, который появился в ЕС 22 года назад: Blocking Statute стал ответом на планы США ввести санкции против Ирана, Кубы и Ливии, который так же, как сейчас, могли срикошетить по европейскому бизнесу в этих странах. Суть его в том, что европейские компании, которые послушаются США, будут оштрафованы Евросоюзом. Если же бизнес остается, например, в Иране, ЕС компенсирует ему потери. В 1996-м это не пригодилось — администрация Клинтона передумала вводить новые санкции. Сейчас никто не сомневается в решимости Трампа крушить все подряд: если США – "град на холме", то он просто — "царь горы".

В таких условиях президент Франции пытается говорить с Трампом ультиматумами: вышли из сделки по Ирану — не мешайте Европе в ней оставаться, а дальше будем обсуждать.

"Ни о каких переговорах с США не может быть и речи, пока с нас не будут сняты все обязательства. Если США хотят действовать в рамках многостороннего подхода и желают продолжать сотрудничество с европейскими союзниками, то мы можем вместе подумать, например, над реформой ВТО и другими насущными проблемами", — заявил Макрон.

Меркель не может позволить себе такой постановки вопроса: она говорит о европейском ответе, а думает, что будет, если Штаты повысят таможенные тарифы на сталь и алюминий? Новый срок — 1 июня. Или накрутят пошлины на немецкие автомобили.

"Американские штрафные меры ударят по экспортной экономике Германии намного чувствительнее, чем по Франции", — утверждает Spiegel.

"Мы хотим бессрочную отмену пошлин, но при этом готовы к переговорам о сокращении торговых барьеров на взаимовыгодных условиях", — подчеркнула Меркель.

В качестве ответа на действия Трампа Германия ориентируется не на документы 1996 года, а на новый компромисс, даже если он будет болезненным для Европы.

SZ и Die Welt пишут, что в обмен на снижение торговых барьеров и взаимный доступ к государственным инвестиционным программам ЕС готов прогнуться и закупать какое-то количество американского сжиженного газа. Но это — перспектива, а европейские компании уже потянулись из Ирана: дела сворачивает, например, французский Total.

"Я не могу себе представить, что соглашение можно спасти экономическим путем. Государственные защитные механизмы ЕС не повлекут за собой существенного улучшения", — заявил Норберт Ретген, председатель комитета Бундестага по международным вопросам. — Инвесторы, на которых рассчитывает Иран, — пугливые лани, они не будут вкладывать деньги в страну в неспокойной ситуации. Решение об отказе от инвестиций будут приниматься в частном порядке, поэтому спасти что-либо не удастся".

Печальный прогноз, особенно если учесть, что терпение Ирана не безгранично и деньги побегут в США, то есть как можно дальше от очага напряженности, который возникнет, когда он снова включит центрифуги. Прогноз для Европы может быть еще более мрачным, если разобраться в истинных намерениях Трампа.

США вышли из ядерной сделки, чтобы сделать плохо Ирану, затянуть еще один узел противоречий на другом конце Земли, но – главное — чтобы разозлить Европу, вызвать ее на конфронтацию и таким образом мотивировать собственную экономическую агрессию против тех стран, которые американское общественное мнение считает союзниками. В первую очередь, против Германии, которая очень выгодно для себя торгует со Штатами. Не получится — Трамп будет искать новые поводы.

Текст: "Вести недели"

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