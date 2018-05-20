Встреча с Путиным стала для Меркель глотком свежего воздуха

Когда мы рассказывали о последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном, мы остановились на том, что Америка требует от Европы солидарности, то есть полного разрыва торгово-экономических связей с Ираном, иначе и сам Евросоюз попадет под санкции США. Какова способность Европы сопротивляться?

Наверное, последним европейским политиком, видевшим угрозу от Америки и способным эффективно ей противостоять, был генерал Шарль де Голль, президент Франции до 1969 года. Де Голль, например, доллары США презрительно называл "зелеными фантиками". Как-то снарядил большой корабль, загрузил его под завязку тюками с бумажными долларовыми купюрами и отправил через океан в Нью-Йорк, а следом туда же еще и по воздуху набитый "зелеными фантиками" грузовой самолет и потребовал от тогдашнего президента США Джонсона обменять американскую валюту на золото по официальному курсу. В случае отказа Шарль де Голль грозил выслать из Франции 35 тысяч военнослужащих НАТО и закрыть 29 военных баз Альянса.

Де Голль победил — вывез из США более трех тысяч тонн золота. После этой истории США объявили, что доллар золотом больше не обеспечивается, и перешли к системе плавающих курсов национальных валют. Тогда это называли "валютной змеей". После этого Америка с Европой старалась вести себя хотя бы внешне относительно мягко. В так называемых трансатлантических отношениях со стороны США соблюдался хоть какой-то политес. Образно говоря, Европе никто не "тыкал", а дипломатия выглядела вполне вежливой. Конечно, Германия с десятками американских баз оставалась по сути оккупированной страной. Конечно, Европу вынуждали раскошеливаться на американское оружие. Конечно, Европу Америка втравливала в грязные войны, будь то в Югославии, Ираке, Ливии или Сирии. Конечно же, торговля во взаимных расчетах и на мировом энергорынке — в американских долларах. Но все же, повторюсь, внешне приличия хоть как-то, но соблюдались. Хозяин в отношении вроде как бедной родственницы бестактности за обеденным столом не допускал.

При Трампе — другие времена. Это как если на балу появился грубиян из ковбойского салуна, называющий вещи своими именами. А европейские барышни в кринолинах к этому никак не привыкли, краснеют, не знают, куда деваться, и, как минимум, чувствуют себя очень незащищенными.

Президент Путин уже давно говорил о настоящем суверенитете как о роскоши, доступной лишь немногим странам. В наши дни на примере Европы мы видим, сколь это точно. Трамп начинает отжимать Евросоюз как тряпку, откровенно предлагая "мир одного хозяина, одного суверена".

А Евросоюзу в его нынешнем состоянии Америке реально нечего противопоставить. Конечно, разрабатываются какие-то внутренние законы ЕС, блокирующие пакеты в отношении американских санкций, но сколь эффективны они будут? Даже сама Ангела Меркель больших иллюзий не испытывает.

"Мы это действительно обсуждаем в Брюсселе, подобную блокаду, блокирующий механизм. Но здесь тоже не следует испытывать иллюзий. Это не будут такие крупные компенсации. Это экономические решения, которые компании принимают сами", — заявила канцлер Германии. То есть, скажем, Volkswagen и Siemens сами должны свернуть свои проекты с Ираном. А также Airbus. И еще французские Peugeot, Renault и Total.

Кстати, Total уже опубликовала официальное заявление: "Total всегда говорила о том, что не может позволить себе быть под любыми вторичными санкциями, которые могут включить потерю долларового финансирования международных операций банками США (они участвуют в 90% финансовых операций Total), потерю американских акционеров (они представляют более 30% владельцев акций) или неспособность продолжать работу в США (компания владеет активами в США на более чем 10 миллиардов долларов)".

Меркель явно встревожена. С дамой столь ультимативно еще никто не разговаривал. Срочно прилетела в Россию, в Сочи, к Путину. Для Европы это еще не разворот на Восток, но зондаж точно. Да и просто поговорить сегодня с хорошим, понимающим и вежливым мужчиной для Меркель — удовольствие ценное. Путин успокоил.

"Считаю, нет никакой необходимости связывать развитие отношений между Россией и Федеративной Республикой Германия с нашими отношениями с третьими странами. Я уже сказал, Германия является одним из ключевых наших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот у нас был где-то под 80 миллиардов долларов несколько лет назад, сейчас он, слава Богу, после падения начал расти и достиг 50 миллиардов долларов. От нашего сотрудничества зависят сотни тысяч рабочих мест как в России, так и в Германии. Мы опять начали в большем объеме закупать немецкие товары. Это как раз и есть поддержка рабочих мест в Германии. А кооперация, а совместные предприятия — тысячи! Это существенный фактор, влияющий на жизнь немцев и россиян. И даже в самые сложные времена мы никогда не теряли контактов друг с другом", — подчеркнул Птуин.

Да и сама Меркель уже звучала куда мягче ныне принятого. Спасибо Трампу. "У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу и со стороны ЕС, чтобы продолжались контакты, поддерживались. И я считаю, что поддерживать диалог абсолютно важно", — сказала канцлер Германии.

Важно, что оба лидера подтвердили общий интерес к проекту "Северный поток-2". От Меркель это звучало как подтверждение линии, несмотря ни на что. "Мы тоже рассматриваем "Северный поток-2" как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие, поэтому нужно подумать и над гарантиями для Украины в этой связи", — отметила Меркель.

Путин о "Северном потоке" говорил более откровенно, что явно ласкало женский слух. С чувством, с толком, с расстановкой — все разложил по полочкам.

"Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. Мы готовы к этим переговорам с украинской стороной. Но дело в том, что "Северный поток-2" предусматривает и может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе имею в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии. Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает, вот в чем все дело. Но Дональд — сегодня он не просто президент Соединенных Штатов, он еще и крепкий, хороший предприниматель — продвигает и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно. Но это дорого, это примерно на 25-30% дороже, чем российский трубный газ в Европе. Понастроили терминалов по приемке сжиженного газа в Европе. Используются эти терминалы примерно процентов на 25-30. Все. Почему? Экономически нецелесообразно, дорого очень", — подчеркнул Путин.

Для Меркель полет в Сочи был словно глоток свежего воздуха.

В Германии, однако, крупнейший таблоид страны Bild нашел, как ее укусить за этот скоротечный рабочий визит. Изданию не понравилось даже то, что Владимир Путин встретил Ангелу Меркель на пороге своей резиденции с цветами. Это были нежнейшего цвета розы с фрезиями, которые гостье оказались очень в тон. Так вот немецкая Bild сочла букет от Путина Меркель не чем иным, как оскорблением. Мол, политики такого уровня должны друг другу лишь руки пожимать, а тут — цветы. По версии Bild, Путин тем самым хотел подчеркнуть, что Меркель — женщина, и вот почему это — оскорбление.

Ну, не бред ли?! Меркель, как вроде бы известно, свой пол менять не собирается. Вполне гармонично себя в нем чувствует. Она — женщина. И никто с этим не спорит. Просто факт. Да и с каких пор принадлежность к женскому полу в Европе кого-то может унизить или оскорбить, как и вообще к любому полу? Или Bild думает иначе? Да, Путин повел себя галантно, но это уж точно не вредит и деловым отношениям. Наоборот, улучшает атмосферу.