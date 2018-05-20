Новости Политика

Все видео этой рубрики
20 мая 201820:50 Александр Балицкий

Российская армия нацелилась на ближний космос

18 мая в Сочи закончилась серия ежегодных совещаний президента Путина с командирами и руководителями оборонно-промышленного комплекса. Какое оружие поступит в нашу армию уже в ближайшее время?

Четыре дня плотных совещаний по оборонной тематике — от выполнения гособоронзаказа до усовершенствования даже новых образцов вооружений. В сочинской резиденции президента — весь генералитет Минобороны и руководители крупнейших оборонных заводов и конструкторских бюро.

Перед началом каждой встречи Шойгу с заместителями внимательно изучают документы. Что в папках — военная тайна. Но, судя по количеству приглашенных в гражданском, ясно: в первую очередь говорить Путин будет о работе военных заводов и перспективных образцах, которые еще в разработке.

"Среди приоритетов — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы. Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия, естественно, при росте его качества", — сказал Владимир Путин.

Именно такие — нестандартные и прорывные – решения уже позволили поставить на вооружение суперсовременное оружие, о котором многие впервые узнали из недавнего Послания Путина. Те самые комплексы с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Во всех смыслах неуязвимой, да и ее удару противостоять невозможно.

"Сарматы" в войска поступят через два года. А уже в следующем на боевое дежурство заступят комплексы "Авангард" — они способны двигаться к цели в плотных слоях атмосферы, причем на гиперзвуке 20 тысяч километров в час, с легкостью "пробивая" ту же американскую систему ПРО.

Но если у "Авангарда" даже внешний вид еще засекречен, то современные "Кинжалы" уже показали на Параде Победы. Высокоточные авиационные ракетные комплексы с аэробаллистической ракетой над Красной площадью пронесли истребители МиГ-31К. Покрытый особым материалом "Кинжал" почти не виден на радарах и гарантированно преодолевает любую из существующих оборонительных систем.

"Хочу еще раз поблагодарить наших коллег: ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Созданные их трудом и талантом уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, и на десятилетия опередили зарубежные аналоги, а многие высокозатратные, прямо скажем, иностранные системы сделали бесперспективными и уже морально устаревшими", — отметил глава государства.

В этом году в Вооруженные силы должны поступить более 500 современных танков, бронемашин и самоходных артиллерийских систем. А 14 ракетных полков получат на замену отслужившим свое "Тополям" новейшие "Ярсы".

Авиационную составляющую "ядерной триады" пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, вооруженные современными крылатыми ракетами большой дальности. Вообще Воздушно-космические войска получат почти 160 единиц техники: это и новые самолеты оперативно-тактической авиации, и современные ударные вертолеты.

Ближний космос для армии — перспективное направление. И новейшие системы С-500 как раз будут способны работать по целям на таких сверхбольших высотах. Но прежде зенитные ракетные части продолжат перевооружение на системы С-400. И безусловным приоритетом Путин — называет оснащение кораблей "Калибрами".

Какой он, российский "Калибр", весь мир уже хорошо знает по видеокадрам. Эффективность доказана сирийской операцией.

"Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб: уничтожены важные объекты их инфраструктуры. При этом в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", — отметил Владимир Путин.

Это заявление, конечно, не осталось незамеченным на Западе, где американские и британские газеты в тот же вечер выносят его в заголовки. Следующая задача — укрепление морской составляющей стратегических ядерных сил и многоцелевых корабельных группировок.

"Высокая боеготовность и эффективность Военно-морских сил — это важнейший фактор военной, экономической безопасности страны, поддержания стратегического паритета и в целом значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов. И, конечно, как всегда, это демонстрация нашего флага в ключевых районах Мирового океана", — подчеркнул президент. Наш флаг все чаще развевается в водах Северной Атлантики, Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, в Средиземноморье.

По итогам этого большого разговора под грифом "секретно" уже составлен целый перечень президентских поручений. И хотя Вооруженные силы — по словам Путина — уже изменились, стали более боеспособными и — главное — совершен технологический рывок, задача и дальше действовать на опережение.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:20

Водитель бросил арендованную машину после ДТП

20:52

Сто квадратов: в Домодедове загорелся банный комплекс

19:39

Аббас снова госпитализирован

18:32

На Урале сгорели 14 домов

18:30

Жесткая посадка Су-29 под Питером не обошлась без жертв

18:06

Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

17:53

МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся

Смертельная посадка: Су-29 развалился и загорелся

2 часа назад
Российская армия нацелилась на ближний космос

Российская армия нацелилась на ближний космос

1 час назад
Встреча с Путиным стала для Меркель глотком свежего воздуха

Встреча с Путиным стала для Меркель глотком свежего воздуха

1 час назад
США дали Украине карт-бланш на расправу над журналистами

США дали Украине карт-бланш на расправу над журналистами

1 час назад
Трамп - европейцам: будет так, как я напишу вам в Twitter

Трамп - европейцам: будет так, как я напишу вам в Twitter

1 час назад
Bild: Путин "ударил" Меркель цветами

Bild: Путин "ударил" Меркель цветами

6 часов назад
Новому кабмину придется добиться прорыва во всех областях

Новому кабмину придется добиться прорыва во всех областях

29 минут назад
Крым ждал мост почти 100 лет

Крым ждал мост почти 100 лет

1 час назад
В атаке на православную церковь в Грозном призналось ИГ

В атаке на православную церковь в Грозном призналось ИГ

2 часа назад
Военный комитет НАТО заявил, что Россия не угроза

Военный комитет НАТО заявил, что Россия не угроза

1 час назад
МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с Абрамовичем

4 часа назад
Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

3 часа назад
Инцидент в Пулкове: пассажиры ждали вылета шесть часов

Инцидент в Пулкове: пассажиры ждали вылета шесть часов

1 час назад
Чемпионат Европы по самбо. Россияне завоевали шесть золотых медалей

Чемпионат Европы по самбо. Россияне завоевали шесть золотых медалей

41 минута назад
Рафаэль Надаль стал победителем турнира "Мастерс" в Риме

Рафаэль Надаль стал победителем турнира "Мастерс" в Риме

1 час назад
Арестованы двое участников избиения мэра Салоников

Арестованы двое участников избиения мэра Салоников

1 час назад
Лесной пожар в Бурятии: горят две тысячи гектаров

Лесной пожар в Бурятии: горят две тысячи гектаров

1 час назад
Аббас снова госпитализирован

Аббас снова госпитализирован

2 часа назад
Нападение на ромов: евреи озабочены ростом украинского антисемитизма

Нападение на ромов: евреи озабочены ростом украинского антисемитизма

2 часа назад
"Пошлины и барьеры": между Вашингтоном и Пекином нет соглашения, только коммюнике

"Пошлины и барьеры": между Вашингтоном и Пекином нет соглашения, только коммюнике

2 часа назад
США обыграли Канаду в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

США обыграли Канаду в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

2 часа назад
США не признают выборы в Венесуэле

США не признают выборы в Венесуэле

3 часа назад
На Урале сгорели 14 домов

На Урале сгорели 14 домов

3 часа назад
Иран призвал ЕС увеличить инвестиции

Иран призвал ЕС увеличить инвестиции

3 часа назад
Эрдоган заявил, что покушения не собьют его с пути

Эрдоган заявил, что покушения не собьют его с пути

3 часа назад
В датском отеле опровергли слухи об алкоголе в сборной России по хоккею

В датском отеле опровергли слухи об алкоголе в сборной России по хоккею

3 часа назад
В Вашингтоне пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста

В Вашингтоне пума загнала в ловушку и растерзала велосипедиста

4 часа назад
Трамп: против меня и России ничего не нашли, теперь рассматривают остальной мир

Трамп: против меня и России ничего не нашли, теперь рассматривают остальной мир

4 часа назад
Белый дом: встреча лидеров США и КНДР все еще планируется

Белый дом: встреча лидеров США и КНДР все еще планируется

4 часа назад
Маск анонсировал "Теслу" с двумя двигателями

Маск анонсировал "Теслу" с двумя двигателями

5 часов назад
Над посольством Британии в Минске вывесили флаг ЛГБТ

Над посольством Британии в Минске вывесили флаг ЛГБТ

5 часов назад
Рапиристка Дериглазова взяла золото на этапе Гран-при в Шанхае

Рапиристка Дериглазова взяла золото на этапе Гран-при в Шанхае

5 часов назад
Силовики привезли в Донбасс запрещенные "Рапиры"

Силовики привезли в Донбасс запрещенные "Рапиры"

5 часов назад
Полиция опубликовала видео с места ДТП в Ростовской области, где погибло пять человек

Полиция опубликовала видео с места ДТП в Ростовской области, где погибло пять человек

5 часов назад
В США начали по-советски бороться с инакомыслием

В США начали по-советски бороться с инакомыслием

6 часов назад
Моисей-2: Порошенко решил вывести украинцев из "опасной зоны" к Богу

Моисей-2: Порошенко решил вывести украинцев из "опасной зоны" к Богу

6 часов назад
Гуськову исполнилось 60, но пенсионером он себя не чувствует

Гуськову исполнилось 60, но пенсионером он себя не чувствует

7 часов назад
100 тысяч в сутки за квартиру: московское "гостеприимство" поражает болельщиков

100 тысяч в сутки за квартиру: московское "гостеприимство" поражает болельщиков

7 часов назад
Ветеран АТО рассказал Трампу о применении Киевом химоружия

Ветеран АТО рассказал Трампу о применении Киевом химоружия

8 часов назад
В бундестаге раскритиковали лицемеров и антироссийские санкции

В бундестаге раскритиковали лицемеров и антироссийские санкции

9 часов назад
Россия может отправить "Сатану" в космос

Россия может отправить "Сатану" в космос

10 часов назад
Трюдо пригласил в Канаду герцога и герцогиню Сассекских

Трюдо пригласил в Канаду герцога и герцогиню Сассекских

10 часов назад
Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

18.05.2018 23:58
Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

18.05.2018 16:10
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

18.05.2018 16:05
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

18.05.2018 01:49
Косплей Зайца-робота из "Ну, погоди!" напомнил о фильмах ужасов

Косплей Зайца-робота из "Ну, погоди!" напомнил о фильмах ужасов

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 19 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 19 мая 2018 года

9 часов назад
5 способов сделать утренний кофе полезнее

5 способов сделать утренний кофе полезнее

19.05.2018 11:45
Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 19 мая 2018 года

19.05.2018 01:36
242
"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

"Современник" отправился с большими гастролями в Тбилиси

17.05.2018 21:40
"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

"Казаки России" представляют шоу о сражениях и славе

17.05.2018 19:45