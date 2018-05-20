Российская армия нацелилась на ближний космос
18 мая в Сочи закончилась серия ежегодных совещаний президента Путина с командирами и руководителями оборонно-промышленного комплекса. Какое оружие поступит в нашу армию уже в ближайшее время?
Четыре дня плотных совещаний по оборонной тематике — от выполнения гособоронзаказа до усовершенствования даже новых образцов вооружений. В сочинской резиденции президента — весь генералитет Минобороны и руководители крупнейших оборонных заводов и конструкторских бюро.
Перед началом каждой встречи Шойгу с заместителями внимательно изучают документы. Что в папках — военная тайна. Но, судя по количеству приглашенных в гражданском, ясно: в первую очередь говорить Путин будет о работе военных заводов и перспективных образцах, которые еще в разработке.
"Среди приоритетов — продолжение разработок перспективных систем вооружения, которые должны превосходить лучшие зарубежные образцы. Ждем от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных, эффективных технологических и инженерных решений, которые в том числе позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия, естественно, при росте его качества", — сказал Владимир Путин.
Именно такие — нестандартные и прорывные – решения уже позволили поставить на вооружение суперсовременное оружие, о котором многие впервые узнали из недавнего Послания Путина. Те самые комплексы с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Во всех смыслах неуязвимой, да и ее удару противостоять невозможно.
"Сарматы" в войска поступят через два года. А уже в следующем на боевое дежурство заступят комплексы "Авангард" — они способны двигаться к цели в плотных слоях атмосферы, причем на гиперзвуке 20 тысяч километров в час, с легкостью "пробивая" ту же американскую систему ПРО.
Но если у "Авангарда" даже внешний вид еще засекречен, то современные "Кинжалы" уже показали на Параде Победы. Высокоточные авиационные ракетные комплексы с аэробаллистической ракетой над Красной площадью пронесли истребители МиГ-31К. Покрытый особым материалом "Кинжал" почти не виден на радарах и гарантированно преодолевает любую из существующих оборонительных систем.
"Хочу еще раз поблагодарить наших коллег: ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Созданные их трудом и талантом уникальные образцы оружия и техники на годы, а может быть, и на десятилетия опередили зарубежные аналоги, а многие высокозатратные, прямо скажем, иностранные системы сделали бесперспективными и уже морально устаревшими", — отметил глава государства.
В этом году в Вооруженные силы должны поступить более 500 современных танков, бронемашин и самоходных артиллерийских систем. А 14 ракетных полков получат на замену отслужившим свое "Тополям" новейшие "Ярсы".
Авиационную составляющую "ядерной триады" пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, вооруженные современными крылатыми ракетами большой дальности. Вообще Воздушно-космические войска получат почти 160 единиц техники: это и новые самолеты оперативно-тактической авиации, и современные ударные вертолеты.
Ближний космос для армии — перспективное направление. И новейшие системы С-500 как раз будут способны работать по целям на таких сверхбольших высотах. Но прежде зенитные ракетные части продолжат перевооружение на системы С-400. И безусловным приоритетом Путин — называет оснащение кораблей "Калибрами".
Какой он, российский "Калибр", весь мир уже хорошо знает по видеокадрам. Эффективность доказана сирийской операцией.
"Удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб: уничтожены важные объекты их инфраструктуры. При этом в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту", — отметил Владимир Путин.
Это заявление, конечно, не осталось незамеченным на Западе, где американские и британские газеты в тот же вечер выносят его в заголовки. Следующая задача — укрепление морской составляющей стратегических ядерных сил и многоцелевых корабельных группировок.
"Высокая боеготовность и эффективность Военно-морских сил — это важнейший фактор военной, экономической безопасности страны, поддержания стратегического паритета и в целом значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов. И, конечно, как всегда, это демонстрация нашего флага в ключевых районах Мирового океана", — подчеркнул президент. Наш флаг все чаще развевается в водах Северной Атлантики, Азиатско-Тихоокеанском регионе и, конечно, в Средиземноморье.
По итогам этого большого разговора под грифом "секретно" уже составлен целый перечень президентских поручений. И хотя Вооруженные силы — по словам Путина — уже изменились, стали более боеспособными и — главное — совершен технологический рывок, задача и дальше действовать на опережение.
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