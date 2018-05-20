В Неаполе обнаружен якобы утраченный труд Сенеки-старшего

В фрагментах папируса, обнаруженного в древнеримском городе Геркуланум, который погиб при извержении Везувия, найден исторический труд Сенеки-старшего, считавшийся утраченным. Речь идет о сочинении "Истории до начала гражданских войн".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора национальной библиотеки Неаполя Франческо Меркурио, открытие сделала молодая сотрудница Неаполитанского университета, исследовательница папирусов Валерия Пьяно. Она в течение года изучала 16 разрозненных фрагментов свитка, хранившегося в национальной библиотеке Неаполя.

Ранее считалось, что папирус содержит выступление перед Сенатом известного политического деятеля первого века до нашей эры Луция Манлия Торквата. Однако тщательный анализ и хронологические исследования позволили установить истинного автора труда. Результаты работы Пьяно были подтверждены другими историками и палеографами.

В труде Луция Аннея Сенеки, историка и отца знаменитого философа, описан исторический период с момента установления принципата Августа до конца правления императора Тиберия, то есть с 27 года до нашей эры по 37 год нашей эры. Он является частью коллекции работ древнеримских авторов, известной как "папирусы Геркуланума". Они были найдены в середине XVIII века на вилле, принадлежавшей тестю Юлия Цезаря Луцию Кальпурнию Пизону. Всего было обнаружено 1800 папирусных свитков.