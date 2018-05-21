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21 мая 201806:31

ХК "Авангард" предложил Вячеславу Быкову возглавить команду

ska.ru

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков признался, что ему последовало предложение стать главным тренером "Авангарда". Его сделал председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов. Однако знаменитый специалист отказался возглавить "ястребов" в следующем сезоне.

"Ко мне обратился Александр Крылов, ставший председателем совета директоров "Авангарда". Он предложил мне возглавить команду, стать главным тренером. И помогать в развитии омского клуба", — приводит слова Быкова "Советский спорт".

Тем не менее экс-тренер российской сборной ответил отказом. "В силу моих обстоятельств я отклонил это предложение. Но мы договорились, что в любом случае будем на связи. Желаю успеха Крылову и всему штабу, который он будет формировать", — заявил российский специалист.

Ранее сообщалось, что руководство омского "Авангарда" планирует пригласить на вакантный пост Петереса Скудру или Харийса Витолиньша.

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