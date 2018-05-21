Хиллари Клинтон о России: если вы не можете победить их — присоединитесь к ним

Хиллари Клинтон выступила в Йельском университете с русской шапкой-ушанкой. Бывший кандидат в президенты США принесла головной убор, следуя традиции надевать необычные шапки на этой мероприятие. Столь неожиданный выбор Клинтон сопроводила необычным комментарием про Россию, отмечает телеканал "Россия 24".