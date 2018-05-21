Дик Адвокат: если не будет хорошего предложения, то завершу карьеру

Бывший главный тренер сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Дик Адвокат заявил, что готов завершить профессиональную тренерскую карьеру. Это произойдет, если голландский специалист не получит хорошее предложение о работе.

Ранее роттердамская "Спарта", которую возглавлял 70-летний Адвокат, вылетела из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов.

"Я ответственен за вылет команды, заканчивать карьеру таким образом неприятно, — заявил Адвокат, которого цитирует Чемпионат.com. — Думаю, что "Спарта" была моим последним клубом. Посмотрим, какие будут варианты. Если ничего хорошего, то это конец".