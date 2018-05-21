Одни танцуют, другие протестуют: Мадуро останется в кресле президента до 2025 года

Действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на второй срок. По данным избиркома страны, на внеочередных президентских выборах он получил около 68 процентов голосов и обошел своего главного противника, оппозиционера Энри Фалькона. Таким образом, действующий президент снова займет свое кресло до 2025 года. США и ряд других государств уже заявили о непризнании итогов выборов. А сам Мадуро настроен на диалог, он призвал своих противников к сотрудничеству.

Новости о победе Николаса Мадуро жители Каракаса встречают песнями и танцами. На площади собрались десятки сторонников переизбранного президента. Действующего президента политологи называли фаворитом этой гонки с самого ее начала. Главный соперник — бизнесмен Энри Фалькон — единственный оппозиционер, который не стал бойкотировать президентские выборы. Однако кандидат от движения "Прогрессивный авангард" еще до объявления результатов отказался признавать исход этих выборов.

"Для нас выборы не состоялись. Мы не признаем этот избирательный процесс и разрываем подписанное соглашение. В Венесуэле должны пройти перевыборы", — сообщил Энри Фалькин, кандидат на пост президента Венесуэлы от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард".

Не признают выборы также в США, Канаде, странах Евросоюза, в Аргентине и Чили. Тем не менее, гарантом прозрачности выступили международные наблюдатели. Среди них бывший премьер-министр Испании Родригес Сапатеро, несмотря на то, что официальный Мадрид считает эти выборы нелегитимными. Против выступили и венесуэльские эмигранты в Перу и Колумбии. На улицы городов вышли десятки протестующих.

- Мы не признаем выборы в Венесуэле, потому что результат голосования был предрешен!

Выборы прошли на фоне острого экономического криза, вызванного падением цен на нефть. В Международном валютном фонде рассказали, что настолько тяжелой экономической ситуации в стране не наблюдалось более половины века.

Вместе с тем в Венесуэле часто проходят протесты и столкновения. Мадуро обещал своему электорату прекратить беспорядки. В день голосования президент проголосовал в Каракасе.

"Правительство США во главе с Дональдом Трампом провело отвратительную кампанию, чтобы сорвать выборы в Венесуэле, но у них ничего не получилось. Я сказал, что даже если будет ураган или шторм, выборы все равно состоятся. И вот мы здесь. Я надеюсь, что люди сделают свой выбор. Такой, который заставит уважать Венесуэлу во всем мире", — заявил Николас Мадуро, президент Венесуэлы.

То, что американский бизнес пытается взять под контроль Каракас, не новость. По данным управления Министерства энергетики Штатов, запасы нефти у Венесуэлы порядка 300 миллиардов баррелей. Поэтому снабжать оппозицию крайне выгодно Северной Америке.

В 2015 году больше половины кресел в парламенте республики заняли оппозиционеры. В итоге любые инициативы президента Мадуро блокировались, после чего Верховный суд лишил парламент полномочий. Тогда Штаты и Европа наложили санкции на ряд госпредприятий и поставки оружия. Впрочем, переизбранный президент Николас Мадуро обещает вывести республику из кризиса за следующие шесть лет.