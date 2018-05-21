Из горящего дома в Южно-Сахалинске эвакуировали 150 человек

Из горящего десятиэтажного жилого дома в Южно-Сахалинске эвакуировали более 150 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о возгорании в квартире жилого дома по улице Чехова поступила в 15:50 (07:50 по московскому времени). Огонь перешел на крышу и охватил около 700 квадратных метров кровли.

В тушении пожара задействованы 28 человек и семь единиц техники. Как сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, в аэропорту Южно-Сахалинска приведен в готовность вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Между тем, по данным ТАСС, в городе в связи с пожаром введен режим ЧС. Власти города проводят обзор гостиниц, чтобы понять, сколько людей из пострадавшего дома можно будет разместить в них. Сегодня пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которой будет дана оценка ущерба. После этого будет решен вопрос о материальной помощи хозяевам пострадавших квартир.