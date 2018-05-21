Момент падения двухметровой стены на автомобили в Воронеже попал на видео

Три машины получили повреждения в результате обвала кирпичной стены, огораживавшей платную парковку в Воронеже. При этом забор в этом месте падает уже второй раз. Камера наблюдения зафиксировала момент ЧП.

Инцидент произошел около 15:30 в минувшее воскресенье, 20 мая, на платной парковке по улице 121-й Стрелковой Дивизии. На кадрах видно, как двухметровая стена трескается, кренится и засыпает кирпичами автомобили. В результате происшествия никто из людей не пострадал, более того, автовладельцам потребовалось около получаса на то, чтобы найти сотрудников стоянки.

Автор ролика утверждает, что причиной "краха" стал подмытый сильными дождями грунт. В то же время жители окрестных домов напомнили, что в минувшем году этот фрагмент забора уже падал, после чего его на скорую руку восстановили.