ДНР: танкового наступления под Горловкой нет

Танкового наступления со стороны украинских военных под Горловкой нет, сообщил РИА Новости источник в оперативном командовании ДНР. Тем самым он опроверг информацию, ранее появившуюся в ряде СМИ, о том, что под Горловкой украинские силовики перешли в танковое наступление.

Однако ситуация в том районе остается сложной, обстрелы со стороны Украины из тяжелого вооружения практически не прекращаются.

В результате одной из попыток наступления украинских военных убит один ополченец, еще трое взяты в плен. Потери силовиков составили пять человек, еще четверо получили ранения.

Украинским войскам удалось вплотную подойти к одной из позиций ополченцев и захватить троих в плен. Одного пленного убили на месте, остальными прикрывались как живым щитом.