Тульский "Арсенал" подтвердил расставание с Миодрагом Божовичем

Наставник футбольного клуба российской премьер-лиги Миодраг Божович покидает команду после самого успешного сезона в истории города оружейников: "канониры" под руководством специалиста из Черногории сумели забраться на самое высокое 7-е место в высшем дивизионе.

Тем не менее, Божович ранее сообщил, что покидает пост главного тренера "Арсенала". Теперь руководство "пушкарей" подтвердило, что однолетний контракт с черногорцем истек, а о продлении соглашения стороны не договаривались. На своем официальном сайте "Арсенал" поблагодарил экс-тренера за проделанную работу.