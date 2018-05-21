Волочкова рассказала о семейной трагедии: ее отец уже 10 лет не может говорить

Анастасия Волочкова со своими самыми близкими — мамой и дочкой в программе "Когда все дома" на телеканале "Россия 1" принимала ведущего Тимура Кизякова.

В душевном чаепитии за семейным столом в роскошном доме балерины шел разговор и о ее пути к известности, о том, какой это был напряженный труд, и, конечно, о хейтерах, которые преследуют ее в Сети.

На это ведущий заметил, что тем, кто пишет или говорит гадости об известных личностях, стоит помнить, что больно делают они не только тому, кому адресованы эти слова, но и их близким.

В случае Анастасии Волочковой это особенно актуально: балерина рассказала о трагедии, которая произошла в их семье 10 лет назад. Тогда ее отец перенес инсульт, и все эти годы лишен возможности говорить. Кроме того, у него парализована правая сторона.

Волочкова признается, что это беда их семьи, она очень переживает из-за состояния отца, который не может выразить свои мысли. Но Анастасия делает все возможное, чтобы хоть немного облегчить состояние Юрия Федоровича, который по-прежнему живет в Петербурге.

Кизяков при этом вспоминает, что родители балерины в свое время вложились в дочь, поверив в ее звезду. Они рискнули продать квартиру и гараж, чтобы Анастасии было ближе ездить на учебу в Вагановское училище и заниматься балетом в Мариинском театре.

Мать Волочковой на это заметила, что дети – это единственное, во что родителям действительно стоит вкладываться.