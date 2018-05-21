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Малярийные комары и заболевания, которые они переносят 45 минут назад
Слюна комара действует на иммунитет в течение нескольких дней после укуса
Слюна комаров содержит сотни видов белков. И недавно исследователи обнаружили, что взаимодействие этих соединений с иммунной системой человека вызывает иммунную реакцию, которую можно обнаружить даже спустя несколько дней после укуса насекомого.
Каждый год во всём мире от заболеваний, передающихся комарами, умирает около 750 тысяч человек. Речь идёт о малярии, лихорадке денге, лихорадке Западного Нила, вирусах Зика и Чикунгунья.
Более ранние исследования показали, что укус комара усугубляет течение некоторых из этих заболеваний. В частности, инфекции мышей, ставшие последствием укуса комара, зачастую протекают более серьёзно, чем инфекции, ставшие результатом "паразитической" инъекции.
Проще говоря, комары могут увеличить тяжесть заболеваний, которые они передают, и исследователи считают, что слюна насекомых играет не последнюю роль в этом процессе.
В недавней работе Ребекка Рико-Гессе (Rebecca Rico-Hesse) и её коллеги из Медицинского колледжа Бейлора, США, изучали влияние укусов комаров на иммунные клетки человека в организме мышей.
Грызунам внедрили человеческие гемопоэтические стволовые клетки. Сделано это было для того, чтобы у животных появились компоненты иммунной системы человека (для моделирования работы иммунной системы человека на грызунах).
Специалисты изучали небольшие изменения в уровнях и функциях полученных иммунных клеток после того, как подушечку стопы каждой мыши (грызуны находились под действием анестезии) укусили в общей сложности четыре комара.
Затем исследователи взяли кровь и ряд других образцов тканей через шесть часов, сутки и семь дней со времени укусов. Они определили уровни цитокинов (молекул, которые модулируют иммунный ответ), а также определили количество и активность различных типов выработавшихся иммунных клеток. Учёные сравнили эти результаты с теми, которые были получены от мышей, не пострадавших от укусов комаров.
Результат учёных поразил. Несмотря на то, что это были самые обычные укусы ничем не заражённых насекомых, оказалось, что у покусанных грызунов проявилось множество типов иммунных реакций человека. В частности, происходили изменения в клетках Т-хелперах первого типа и второго типа. Первые способствуют развитию противовирусного иммунного ответа, а вторые отвечают в том числе за аллергические реакции.
После укуса также увеличивалось содержание цитокинов.
Кроме того, на разных этапах иммунной реакции возрастали уровни Т-лимфоцитов, естественных клеток-киллеров, CD8+ T-клеток, моноцитов и макрофагов.
Самые обычные укусы породили множественные изменения в тканях кожи и костях, а также в крови. "Мы обнаружили, что слюна комаров вызывала разнообразный и сложный иммунный ответ, которого мы не ожидали", — говорит доктор Зильке Пауст (Silke Paust).
Исследователи сообщили, что иммунные реакции продолжали бушевать в организме грызунов до семи дней с момента укуса.
Как отмечают в пресс-релизе авторы работы, понимание того, как слюна комара взаимодействует с иммунной системой человека, не только помогает учёным понять механизмы патогенеза заболевания, но и поможет разработать способы лечения.
"Миллиарды людей во всём мире подвержены заболеваниям, передаваемым комарами, и многие из этих недугов не имеют эффективных методов лечения. Один из интересов моей лаборатории – изучение развития лихорадки денге, которая вызвана вирусом денге, передаваемым комарами вида Aedes aegypti", — говорит Рико-Гессе.
И результаты исследования как раз могут представить специалистам возможность разработать эффективные методы предотвращения передачи заболеваний при помощи комаров.
Исследователи намерены продолжить работу и изучить, какой из более чем ста белков в слюне комаров воздействует на иммунную систему, а какой может помочь вирусу стать более заразным.
Выводы работы представлены в научной статье, опубликованной в издании PLOS Neglected Tropical Diseases.
К слову, ранее учёные превратили самок комаров в безобидных самцов, переключив их пол. Также специалисты выяснили, что переносчики малярии манипулируют запахом жертвы.
О других исследованиях заболеваний, которые передаются комарами, читайте в специальной рубрике проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).
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