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Умер Олег Табаков 38 минут назад
Владимира Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова
Коллективу Московской театральной школы Олега Табакова представили нового художественного руководителя Владимира Машкова. Ранее он же возглавил "Табакерку". На встрече со студентами артист поделился творческими планами. Как студенты встретили нового худрука?
Громкие овации, сцена, а зрители сегодня — коллеги и будущие артисты. Это, может, и есть одна из тех ролей, которые называют главными — но даже не в творчестве, а в жизни. Московская театральная школа встречает своего нового художественного руководителя.
"Здесь рождались спектакли, здесь рождались идеи, здесь было все, что нужно для жизни театра — молодого, яркого, сильного", — говорит Машков.
Один живой организм — театр "Табакерка" и театральная школа Олега Табакова. А если живой, то не обойтись без изменений — и они, конечно же, будут. Тут все как в сценической жизни: на смену одним декорациям устанавливают другие, меняется репертуар. Каждый учебный год тоже не похож на предыдущий.
"Когда мы говорим слово "традиции", то возникает некое такое ощущение чего-то закостеневшего, чего-то такого забронзовевшего. Олег Павлович всегда был категорически против таких явлений. Ни один учебный год не похож на предыдущий — это действительно был живой организм", — говорит руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский.
Официально знаменитая театральная школа открыла свои двери и эту учебную сцену восемь лет назад. Но мало кто знает, что ее история началась задолго до этого — с того момента, как именно в этом здании расположилось общежитие для артистов легендарного театра "Табакерка".
И если театр начинается с вешалки, то обучение актерскому мастерству должно начинаться в самом юном возрасте. В этом был уверен Олег Табаков, создавая это уникальное учебное заведение. Сейчас здесь учится 72 студента со всех уголков России.
Талантливые ребята, прошедшие серьезный многоуровневый отбор, в том числе и самим Табаковым, учатся, живут здесь и репетируют без устали.
"Все в одно время и легко, и тяжело. Очень большая нагрузка в плане того, что у нас очень много репетиций", — рассказывает Арина Долгих.
"Здесь нас учат не только профессии, а еще и быть человеком, быть людьми, воспитывают в нас какие-то определенные черты и как-то меняют нас в лучшую сторону", — делится Ксения Утехина.
И это точно останется неизменным: традицию передавать все знания и опыт своим ученикам в театральной школе непременно продолжат.
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