В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры

Сотрудники УВД на Московском метрополитене по горячим следам задержали 22-летнего жителя Серпухова. Накануне он спровоцировал конфликт в вагоне метро между станциями "Чеховская" и "Менделеевская" и ударил мужчину медицинским скальпелем.

С резаной ссадиной груди пострадавший обратился в поликлинику. Нападавший, у которого изъяли скальпель, взяли обязательство о явке. В его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.