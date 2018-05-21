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Футбол-2018 46 минут назад
Сборная Хорватии по футболу: с Чорлукой, но без Пашалича
Футбольная сборная Хорватии одной из первых объявила окончательный состав на чемпионат мира, который пройдет в России в июне-июле нынешнего года. В него вошел защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, а Марио Пашалич из "Спартака" выпал из списка.
Наставник "клетчатых" Златко Далич, чьи подопечные на World Cup-2018 сыграют с Нигерией, Аргентиной и Исландией, включил Пашалича в список 28 игроков, но не утвердил в состав 24-х избранных. Правда, окончательная заявка будет состоять из 23 игроков, а значит, еще один футболист будет исключен.
Скорее всего в Россию приедут все три вратаря, указанные в составе хорватов: Даниел Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович ("Динамо", Загреб).
Думается, что и шестеро полузащитников также останутся в заявке: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал" Мадрид, Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Филип Брадарич ("Риека").
В списке оборонцев компанию Чорлуке составили Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич ("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Матей Митрович ("Брюгге", Бельгия), Дуе Чалета-Цар ("Ред Булл Зальцбург", Австрия).
Форвардами "клетчатых" заявлены: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич ("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке-04", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт", Германия).
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