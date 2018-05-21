Тема:

Взрывы сверхновых 1 час назад

Новости Наука

21 мая 201816:45 Анатолий Глянцев

Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле

Вспышки сверхновых породили излучение, достигшее Земли.
Иллюстрация David Aguilar (CfA).

Вспышки сверхновых, произошедшие 2,5 и 8 миллионов лет назад сравнительно недалеко от Земли, повлияли на эволюцию жизни. Истощение озонового слоя привело к всплеску мутаций и, соответственно, образованию новых видов. К такому выводу в своей научной статье пришёл Брайан Томас (Brian Thomas) из Университета Уошберн в США.

Учёные давно знают, что в указанное время в пределах 100–300 световых лет от Земли вспыхнули две сверхновые. На это указывает концентрация железа-60 в соответствующих геологических слоях. Этот изотоп служит надёжным признаком "космического фейерверка".

Интересно, что именно 2,5 миллиона лет назад с биосферой Земли произошла крупная метаморфоза (хотя и не столь масштабная, чтобы говорить о массовом вымирании). Плиоценовая эпоха сменилась плейстоценовой со своей характерной флорой и фауной. А вот восемь миллионов лет назад никаких особенных изменений в живом мире не случилось.

Так повлияли ли эти вспышки на эволюцию жизни? Чтобы разобраться в этом, Томас проанализировал воздействие космических лучей, порождённых вспышкой, на атмосферу Земли. В частности, его интересовало, что в тот момент происходило с озоновым слоем.

Учёный использовал глобальные климатические модели, а также результаты предшественников по химии атмосферы и распространению излучений сквозь воздушную оболочку.

Выяснилось, что озоновый щит Земли по-разному реагировал на разных этапах "атаки". Поясним, что скорость частиц, выброшенных сверхновой, довольно сильно разнилась. Самые быстрые из них, летящие с околосветовой скоростью, достигли планеты за несколько сотен лет. В то же время "дождь" из железа-60 пролился с опозданием на сотни тысячелетий.

"Зафиксировав" сверхновую на расстоянии чуть меньше ста световых лет от Земли, Томас смоделировал состояние озонового слоя через 100, 300 и 1000 лет после вспышки. Получилось, что самое значительное истощение (на 26%) озоновый щит испытал спустя триста лет после взрыва.

Это связано с тем, что наиболее энергичные частицы, достигшие планеты уже через столетие после катаклизма, мгновенно миновали озоновый слой и отдали свою энергию значительно ближе к поверхности Земли. Неспешные странники, путешествовавшие целое тысячелетие, имели слишком мало энергии, чтобы серьёзно повлиять на атмосферу.

А вот "десант", добравшийся до "точки высадки" спусти три века, оказался самым зловредным. Эти частицы взаимодействовали со стратосферой и дырявили озоновый щит. В результате интенсивность достигшего Земли ультрафиолетового излучения увеличилась в 1,1–2,8 раза в зависимости от широты.

Выяснив этот удручающий факт, Томас задался вопросом, чем такое положение дел могло грозить биосфере. Учёный рассмотрел целый ряд проблем, связанных с избыточным ультрафиолетовым излучением. В скорбном списке оказались эритема, катаракта, рак кожи, увеличение частоты мутаций, а также подавление фотосинтеза у фитопланктона и наземных растений.

После тщательного анализа, основанного на многочисленных научных работах предшественников, учёный пришёл к следующим выводам. Разные виды реагировали на изменившиеся условия по-разному. Некоторые растения, такие как соя и пшеница, даже увеличили урожайность. Как уточняет журнал Astrobiology, этот факт подтверждается палеонтологическими данными. Серьёзного подавления фотосинтеза или эпидемии онкологических заболеваний не произошло. Однако частота мутаций заметно увеличилась, что привело к исчезновению одних видов и появлению других.

Этот вывод хорошо согласуется с изменениями в биосфере 2,5 миллиона лет назад. Однако остаётся вопрос, почему же восемь миллионов лет назад не произошло ничего подобного.

Возможно, дело в том, что космического взрыва на таком расстоянии недостаточно для того, чтобы запустить на Земле смену геологических эпох. Однако он может послужить последней соломинкой, толчком, который выводит из равновесия систему, которая по своим внутренним причинам уже готова "пойти вразнос".

В будущем Томас рассчитывает также изучить возможное влияние новых взрывов сверхновых на эволюцию человека.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) неоднократно писали об этих космических катаклизмах. Мы рассказывали о прямом наблюдении вспышки в ближайших (по космическим меркам) окрестностях Земли и о том, что в 2022 году это событие можно будет увидеть невооружённым глазом. Также мы рассказывали о вспышке, ставшей астрономической сенсацией в XVI веке и о загадочном взрыве, эхо которого докатилось до Земли в Средние века.

Ранее по теме

Сейчас

17:45

Адвокаты Вышинского поддали апелляцию на его арест

16:40

Помпео назвал условия для заключения нового договора с Ираном

15:48

В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину

15:25

Взрыв в Баку: есть погибшие

13:25

Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

12:45

СПЧ обратился к комиссару СЕ по правам человека в связи с арестом Вышинского

10:45

Путин внес в Думу кандидатуру Кудрина для назначения главой Счетной палаты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Очередная победа сирийской армии. Лагерь беженцев Ярмук очищен от террористов

Очередная победа сирийской армии. Лагерь беженцев Ярмук очищен от террористов

1 час назад
Задержанные в Крыму экстремисты разжигали конфликты за 500 долларов

Задержанные в Крыму экстремисты разжигали конфликты за 500 долларов

3 часа назад
Песков: Лондон "делом Скрипалей" спровоцировал манию русофобии

Песков: Лондон "делом Скрипалей" спровоцировал манию русофобии

2 часа назад
В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры

В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры

1 час назад
Помпео назвал условия для заключения нового договора с Ираном

Помпео назвал условия для заключения нового договора с Ираном

1 час назад
Зоосенсация: в Выборгский залив заплыл заблудившийся горбатый кит

Зоосенсация: в Выборгский залив заплыл заблудившийся горбатый кит

45 минут назад
82-летней блокаднице удалось подтвердить свои ветхие документы

82-летней блокаднице удалось подтвердить свои ветхие документы

1 час назад
Юрий Стоянов припомнил, как его до ужаса напугал Илья Олейников без усов

Юрий Стоянов припомнил, как его до ужаса напугал Илья Олейников без усов

2 часа назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

9 часов назад
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле

Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле

1 час назад
Россияне назвали лидера и антилидера среди новых вице-премьеров

Россияне назвали лидера и антилидера среди новых вице-премьеров

1 час назад
Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

1 час назад
Владимира Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова

Владимира Машкова представили студентам театральной школы Олега Табакова

2 часа назад
Скворцова: детством будет считаться возраст до 30 лет

Скворцова: детством будет считаться возраст до 30 лет

2 часа назад
Никакой не сигнал, а обычная вежливость. Песков пояснил, почему Путин подарил Меркель цветы

Никакой не сигнал, а обычная вежливость. Песков пояснил, почему Путин подарил Меркель цветы

2 часа назад
Взрыв в Баку: есть погибшие

Взрыв в Баку: есть погибшие

2 часа назад
Медведь сбежал из цирка и пугал прохожих на улицах города

Медведь сбежал из цирка и пугал прохожих на улицах города

2 часа назад
5 крупных городов, где дешевле всего арендовать жилье

5 крупных городов, где дешевле всего арендовать жилье

2 часа назад
Bosch будет спасать мотоциклистов при помощи реактивной тяги

Bosch будет спасать мотоциклистов при помощи реактивной тяги

2 часа назад
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста худруку "Гоголь-центра"

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста худруку "Гоголь-центра"

2 часа назад
"Берите его в плен": житель Иркутска раздел и выпорол обманувшего его "военнослужащего"

"Берите его в плен": житель Иркутска раздел и выпорол обманувшего его "военнослужащего"

3 часа назад
Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку

Собака напала на ребенка: полиция проводит проверку

3 часа назад
Сбербанк и "Яндекс" открыли свой интернет-магазин

Сбербанк и "Яндекс" открыли свой интернет-магазин

3 часа назад
Какой стритфуд готовят для гостей футбольного чемпионата

Какой стритфуд готовят для гостей футбольного чемпионата

3 часа назад
Слюна комара действует на иммунитет в течение нескольких дней после укуса

Слюна комара действует на иммунитет в течение нескольких дней после укуса

3 часа назад
Андрей Харитонов госпитализирован с тяжелым заболеванием желудка

Андрей Харитонов госпитализирован с тяжелым заболеванием желудка

3 часа назад
Скончался режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

Скончался режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

3 часа назад
Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

4 часа назад
Волочкова рассказала о семейной трагедии: ее отец уже 10 лет не может говорить

Волочкова рассказала о семейной трагедии: ее отец уже 10 лет не может говорить

4 часа назад
Великобритания начала три расследования против телеканала RT

Великобритания начала три расследования против телеканала RT

4 часа назад
СПЧ обратился к комиссару Совета Европы в связи с арестом Вышинского

СПЧ обратился к комиссару Совета Европы в связи с арестом Вышинского

4 часа назад
Болгария выступает за пересмотр вопроса поставок газа из РФ по Черному морю

Болгария выступает за пересмотр вопроса поставок газа из РФ по Черному морю

4 часа назад
Подвох суфлера: ведущая назвала "грязным и вонючим" министра вместо вокзала

Подвох суфлера: ведущая назвала "грязным и вонючим" министра вместо вокзала

5 часов назад
ДНР: танкового наступления под Горловкой нет

ДНР: танкового наступления под Горловкой нет

5 часов назад
Креветочная ферма и Криптокотята перегрузили криптовалюту Ethereum

Креветочная ферма и Криптокотята перегрузили криптовалюту Ethereum

5 часов назад
Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

5 часов назад
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1979 года

В Москве побит рекорд атмосферного давления 1979 года

6 часов назад
Появилось видео рокового прыжка парашютистов в Татарстане

Появилось видео рокового прыжка парашютистов в Татарстане

6 часов назад
Огонь полностью уничтожил крышу дома в Южно-Сахалинске

Огонь полностью уничтожил крышу дома в Южно-Сахалинске

6 часов назад
Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3

Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3

6 часов назад
Аварийная посадка в Хабаровском крае: скончался генерал ФСБ

Аварийная посадка в Хабаровском крае: скончался генерал ФСБ

6 часов назад
ЛДПР предлагает выдавать ипотеку с 14 лет

ЛДПР предлагает выдавать ипотеку с 14 лет

6 часов назад
11 пассажиров со сломавшегося самолета из Антальи отказались лететь резервным бортом

11 пассажиров со сломавшегося самолета из Антальи отказались лететь резервным бортом

6 часов назад
10 крупнейших штрафов в истории корпораций

10 крупнейших штрафов в истории корпораций

6 часов назад
Углеводы на ночь: что нужно знать о неожиданном ЗОЖ-тренде

Углеводы на ночь: что нужно знать о неожиданном ЗОЖ-тренде

6 часов назад
Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

7 часов назад
Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

7 часов назад
Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

17 часов назад
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

18.05.2018 16:05
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

18.05.2018 01:49
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05