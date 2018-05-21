Зоосенсация: в Выборгский залив заплыл заблудившийся горбатый кит

Настоящая зоосенсация: в Выборгский залив приплыл горбатый кит. Его видели рыбаки возле порта Высоцк. Очевидцы успели снять происходящее на мобильный телефон. Кит возле берега выпускает фонтан, а затем он же показывает спину, проплывая совсем рядом с лодкой.

Горбатый кит на Балтике — явление редкое. Они живут в океанах — Атлантическом и Тихом, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. В Выборском заливе гость чувствовал себя вполне комфортно: сопровождал рейдовый буксир, а затем отправился дальше по своим делам. Скорее всего это тот же кит, которого неделю назад из рыбацких сетей освобождала береговая охрана Финляндии. Но вместо курса на запад после освобождения кит стал продвигаться дальше на восток.

В Центре реабилитации морских млекопитающих Санкт-Петербурга отметили, что информация о китах и их характерных фонтанах в Финском заливе поступает регулярно в предыдущие годы. Однако документальных подтверждений присутствия китов тогда добыть не удавалось. Теперь, благодаря съемкам видео на мобильном телефоне, получено подтверждение пребывания горбатого кита.

Последний раз это млекопитающее видели аж в 1851 году в акватории Таллинского залива. Нынешний гость, скорее всего, просто заблудился. Для выхода в Атлантику ему нужно будет проплыть Балтийское и Северное моря.