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Правильное питание и диеты 36 минут назад
Периодическое голодание может увеличить риск развития диабета
Периодическое голодание ради похудения может навредить поджелудочной железе и увеличить риск развития диабета второго типа. Об этом заявили бразильские учёные на ежегодном собрании Европейского общества эндокринологии.
Как сообщается в пресс-релизе, голодание через день ради снижения веса ухудшает действие инсулина, в результате чего может увеличиться риск развития диабета. Проще говоря, диеты, основанные на голодании, могут быть связаны с долгосрочными рисками для здоровья.
Впрочем, результаты исследования противоречат другим работам, опубликованным за последние годы. Многие статьи как раз указывали на положительное влияние на здоровье от периодических разгрузочных диет. Специалисты считают, что новые данные должны быть приняты во внимание, но с осторожностью.
Новое исследование, проведённое командой учёных из Университета Сан-Паулу, Бразилия, было посвящено изучению влияния голодания на массу тела, уровень свободных радикалов и функцию инсулина.
В течение трёх месяцев здоровые крысы "в полном расцвете сил" периодически подвергались голоданию. Отмечается, они ничего не ели через день.
Как и следовало ожидать, в течение всего периода исследования было зафиксировано снижение общей массы тела животных, но помимо этого, было выявлено увеличение абдоминальной (брюшной) жировой ткани.
Но самое интересное, что после трёх месяцев такой диеты клетки, продуцирующие инсулин, в поджелудочной железе демонстрировали повреждение. Также были выявлены маркеры резистентности к инсулину и увеличение уровня свободных радикалов.
К слову, некоторые специалисты считают, что старение организма происходит из-за накопления повреждений в клетках, которые им наносят именно свободные радикалы.
"Это первое исследование, показавшее, что, несмотря на потерю веса, периодические голодания в рамках диеты фактически могут навредить поджелудочной железе и повлиять на функции инсулина. Всё это может привести к диабету или серьёзным проблемам со здоровьем", — говорит одна из исследовательниц проекта Ана Бонасса (Ana Bonassa).
По её словам, специалисты должны учитывать, что люди с избыточным весом или ожирением, выбирающие периодическое голодание, могут уже иметь инсулинорезистентность.
"Хотя эта диета может привести к быстрой потере веса, в долгосрочной перспективе могут возникнуть серьёзные разрушительные последствия для здоровья, такие как развитие диабета второго типа", — говорит Бонасса.
Исследование было представлено в рамках презентации на конференции, но пока оно не было опубликовано в научном издании, и по этой причине стоит проявлять осторожность при оценке выводов работы, говорят эксперты.
К тому же, как уже отмечалось выше, результаты научной работы противоположны нескольким исследованиям. Благодаря им учёные выяснили, что голодание может улучшить здоровье человека.
В частности, работа специалистов из Университета Южной Калифорнии 2017 года показала, что диета, имитирующая голодание, фактически восстановила выработку инсулина и стабилизировала уровень глюкозы в крови у мышей с диабетом. Затем такие результаты были воспроизведены и на людях.
Так почему же новое исследование демонстрирует совершенно иные данные?
Никола Гесс (Nicola Guess) из Королевского колледжа Лондона говорит, что важно иметь в виду, что есть различия между грызунами и людьми, особенно что в вопросе рациона питания.
"Например, диета с высоким содержанием жира вызывает инсулинорезистентность у крыс, но такого не происходит у людей, — объясняет Гесс. – Точный метод неясен из краткого обзора исследования, но если крысы голодали в течение одного дня, то это эквивалентно трёх-четырёхнедельному голоданию у людей! Таким образом, это не применимо к 24-часовому или 48-часовому голоданию, практикуемому людьми в рамках разгрузочных диет".
Доктор Симон Корк (Simon Cork) из Имперского колледжа Лондона также предполагает, что маркеры болезни, изученные в исследовании, не обязательно коррелируют с началом диабета.
По его словам, "диабет" оценивался по маркерам, связанным с инсулинорезистентностью.
"На самом деле это не означает, что животные стали диабетиками. Это указывает на эту возможность, но есть лучшие методы оценки того, стало ли животное диабетиком или нет", — говорит Корк.
Также в 2017 году было проведено трёхмесячное исследование с участием 71 человек. Каждый месяц включал пять последовательных дней, имитирующих голодание. По сути, люди не совсем отказывались от пищи на эти пять дней, они значительно сокращали потребление калорий (примерно на две трети), в результате чего организм входил в состояние, напоминающее голодание.
Спустя три месяца оказалось, что у людей уменьшились жировые отложения, понизилось кровяное давление. Более того, у них уменьшился белок, связанный с воспалением.
В связи с полученными доводами пока сложно поставить окончательную точку в этой дискуссии. Возможно, самый важный вывод исследования бразильских учёных заключается в том, что резкое голодание (0 калорий через день) может нанести ущерб здоровью в течение длительного периода времени.
В настоящее время учёные намерены изучить, как такие диеты ухудшают работу поджелудочной железы и инсулина.
Новый доклад был представлен в Барселоне на Ежегодном собрании Европейского общества эндокринологии в 2018 году (20th European Congress of Endocrinology).
Тем не менее ранее учёные выяснили, что голодание является эффективным средством против старения. Более того, оно даже помогает бороться с лейкемией у детей.
Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о поразительных результатах диет, имитирующих эффекты голодания: короткие полуголодовки продлевают жизнь и избавляют от жира.
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