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Новое правительство России 1 час назад
Медведев: новые нацпроекты будут готовы к 15 августа
Вновь сформированное правительство приступило к реализации майских указов президента России. "Финальные варианты национальных проектов, комплексного плана по инфраструктуре должны быть готовы до 15 августа, чтобы затем доработать проект основных направлений деятельности правительства", — пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года президент Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года, напоминает РИА Новости.
При этом Медведев призвал депутатов Госдумы тщательно проанализировать обращения граждан для эффективного реагирования на современные вызовы, а также чтобы исправлять допущенные властями ошибки.
"Не ошибается тот, кто ничего не делает. И мы ошибаемся, но над этими ошибками нужно работать, решать задачи, которые стоят перед нашей страной, — подчеркнул Дмитрий Медведев на пленарном заседании конференции "Направление 2026" партии "Единая Россия". — Партия действительно должна меняться, меняться вместе со страной, но при этом сохранять свои базовые принципы и свою идеологию".
Дмитрий Медведев призвал своих однопартийцев привлекать в свои ряды самых лучших и смелых представителей молодежи, помогать молодым, активным, талантливым партийцам продвигаться по карьерной лестнице. Он подчеркнул, что нужен постоянно действующий кадровый проект по обучению, работу со сторонниками, поддержкой перспективных инициатив.
"Партийная идеология, — подчеркнул премьер-министр России и председатель "Единой России", — проявляется в нашей повседневной работе, в тех законах, которые мы принимаем, указах, которые подписывает президент, включая указы о развитии страны — это и есть наша идеология, и тут нет ничего сверхъестественного".
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