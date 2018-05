Элтон Джон поцеловал в губы Дэвида Бекхэма на свадьбе принца Гарри. Видео

В Сети набирает популярность ролик, в котором Элтон Джон целует в губы Дэвида Бекхэма, находясь на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Некоторые журналисты, увидев это, прервали репортаж, а интернет-пользователи назвали поцелуй звезд "самым горячим за вечер".

Кадры с поцелуем Элтона Джона и Дэвида Бекхэма были опубликованы в "Твиттере".

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP