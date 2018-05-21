СБУ поручила диверсантам разжечь межнациональный конфликт в Крыму

ФСБ обезвредила экстремистскую группировку в Крыму. Задачей радикалов было спровоцировать межнациональный конфликт. Для этого они планировали провокации в отношении крымских татар — и уже начали реализовывать замыслы. Все действия контролировала Служба безопасности Украины и представители Верховной Рады.

Эта история начиналась в лучших традициях дешевых криминальных фильмов. На камерах видеонаблюдения — двое. Курят, что-то живо обсуждают. Уже в магазине — долго рассматривают витрины с алкоголем. Явно нервничают. И вот — почему.

"Нам была поставлена задача сделать поджег дома муфтия в Крыму.- Кто вам поставил такую задачу? — Эту задачу нам поставил Велиев ... — Вам одному? — Нет. Мне и Третьякову Александру. Вот. Ну, мы сели в машину и поехали на нужную улицу, он нам показал дом и сказал, что здесь живет муфтий Крыма, сказал, что надо будет сделать, ну, поджег его дома", — поведал на допросе Александр Стешенко, задержанный.

А это уже — сам момент поджога. Летят бутылки с зажигательной смесью. Вспышка, за ней — ещё одна. Начинается пожар.

Почему целью этой украинской провокации стал дом лидера мусульман полуострова — очевидно. Эмирали Аблаев один из первых среди крымских татар, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией.

По данным российских спецслужб, диверсантов вербовал личный помощник украинского депутата Мустафы Джемилева.

За этой экстремистской группировкой стоит и лидер запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров. Именно Джемилев и Чубаров, с молчаливого согласия украинских властей, на границе с Крымом устроили продовольственную блокаду, а потом и вовсе обесточили полуостров.

Чёрные пятна на стене дома — следы того самого поджога. За эту акцию устрашения киевские кураторы обещали диверсантам по 500 долларов. Но для успеха не хватало главного — общественного резонанса.

Именно поэтому видео опубликовали только сейчас — спустя пять месяцев. Когда на границе с Крымом удалось задержать одного из участников экстремистской группировки. Он уже дал признательные показания. Остальные находятся в федеральном розыске.