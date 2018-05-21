Потребитель платит за все: средства передвижения превращаются в роскошь
Средняя цена на бензин в России перевалила за отметку 41 рубль за литр. И, судя по всему, ценники будут расти и дальше. В Госдуме уже предлагают подумать о государственном регулировании цен на топливо. А регионы направили обращение к главе правительства.
Темпы превращения средств передвижения в роскошь впечатляют. Только в апреле литр преодолел рубеж в 40 рублей, и уже в мае — новый рекорд.
По данным Росстата, к середине мая в среднем по стране стоимость топлива достигла отметки 41 рубль 28 копеек. Сильнее всего бензин подорожал в Махачкале, Рязани и Кирове. 92-й — 39,5 рубля за литр, 95-й — 42 рубля 49 копеек. 98-й стремится к 50-рублевой отметке. Когда-то экономичный дизель уверенно перевалил за 42 рубля. В Москве вообще не осталось в продаже бензина дешевле 40 рублей. Даже 92-й взял планку в 40,65.
В Центробанке объясняют беззастенчивые ценники подорожанием на мировом рынке. С февраля нефть заметно прибавила — с 60 до почти 80 долларов за баррель. Но это только вершина черного айсберга.
"Рост в течение двух месяцев на 30% нельзя объяснить рыночными реалиями, потому что в стране за это время ничего не изменилось. Не изменились налоги, не изменились тарифы, не изменилась логистика, не изменилась себестоимость добычи нефти. Изменились внешние параметры — мировая цена на нефть. Но мы же эту нефть не покупаем!" – возмущен президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Как только растут цены на внешнем рынке, топливные компании снижают объемы производства бензина — его на экспорт почти не продают. И наращивают производство других нефтепродуктов, которые можно подороже сбыть за рубежом. В итоге, у себя — рукотворный дефицит. И ценники на заправках уже не остановить.
При этом сами нефтяники стараются снять с себя ответственность за эти самые ценники, поскольку сами говорят, что на бензине почти не зарабатывают. Неужели?
Но, конечно, зарабатывают. Если посмотреть из чего складывается стоимость литра, то пятая часть цены — это расходы на добычу и переработку. Чуть меньше 18 процентов — наценка продавца. А львиная доля — 60 с лишним процента — налоги на добычу полезных ископаемых, НДС и акциз. С 1 января 2018 года акциз вырос на 50 копеек, и еще столько же должен прибавить в июле.
В Федеральной антимонопольной службе именно акцизы считают главным провокатором роста. И если мировые цены на фоне американских санкций против нефтеносного Ирана продолжат движение вверх, то с повышением стоит повременить.
"Федеральная антимонопольная служба обращала внимание коллег из министерства финансов, соответствующие официальные письма были направлены. Надеемся, что коллеги будут очень оперативно рассматривать ситуацию, чтобы сегодняшняя ситуация не привела к каким-то неудобствам автолюбителям. И не привела к резкому скачку, росту цен", — поясняет начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Дмитрий Махонин.
Штрафовать нефтяников ФАС пока не видит оснований, а за все, как всегда, заплатит потребитель.
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