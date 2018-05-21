Кнут и пряник. Штаты выдвинули Ирану ультиматум
Сегодня Вашингтон пригрозил Тегерану самыми серьезными за всю историю санкциями. Но затем США сменили тон и спокойно озвучили ряд требований к Ирану для заключения нового соглашения. Ультиматум получился длинным: из 12 пунктов. Причем на этот раз новые требования Вашингтона касаются не только гарантий о ядерном нераспространении.
Всеобъемлющая стратегия Вашингтона в отношении Тегерана, так в госдепартаменте называют то, что сегодня озвучил госсекретарь Майк Помпео, не отличается изяществом и глубиной. Есть кнут и есть пряник. Ирану позволено выбирать, впрочем, без особых гарантий.
"Мы окажем беспрецедентное экономическое давление на иранский режим. Пакет санкций будет крайне болезненным, если режим не изменит своего курса. Это будут самые жесткие санкции в истории. Ирану придется сделать выбор: или сражаться, чтобы сохранить свою экономику, или продолжать растрачивать свое богатство на боевые действия за рубежом. На то и другое у него не хватит ресурсов", — заявил госсекретарь Майк Помпео.
Но ядерная и ракетная программа Тегерана — это только полдела. Ослабить санкции и даже, возможно, восстановить дипломатические отношения США обещают Ирану лишь в том случае, если нынешнее руководство исламской республики полностью изменит свой политический курс. В идеале, конечно, лучше, чтобы сменилось само руководство.
"Рухани и Зариф — ваши избранные лидеры. Не они ли виновны в ваших экономических проблемах? Не они ли ответственны за потерянные жизни иранцев по всему Ближнему востоку? Иранскому народу стоит над этим подумать. Режим собирает урожай страданий и смертей на Ближнем Востоке ценой жизней собственных граждан", — добавил Помпео.
В подобном ключе, переходя в лобовую атаку, Трамп теперь хочет решить и свою главную внутриполитическую проблему: призвать к ответу ФБР, которое, возможно, следило за его предвыборным штабом с помощью внедренного информатора.
Трамп запускает новое политическое землетрясение. Так отреагировал на новость о расследовании расследования близкий к демократам телеканал CNN. В этот четверг исполняется ровно год как спецпрокурор Мюллер ищет следы сговора между командой Трампа и Москвой и все никак не может отыскать. Вот фрагмент скетча с участием голливудских звезд, посвященный малоприятной для оппонентов президента США дате. За столом забегаловки Трамп, его сын, нынешний адвокат Рудольф Джулиани и адвокат бывший — Майкл Коэн. Роль спецпрокурора Мюллера досталась Роберту Де Ниро.
Кто знает, может быть Мюллер и не дотянул бы до года, если бы не общее недовольство демократов и персональное Хиллари Клинтон. С поражением она, похоже, так и не смирилась. На церемонию вручения дипломов в Йельском университете (по традиции приходят туда в необычных головных уборах) бывшая госсекретарь захватила шапку-ушанку.
"Я имею в виду, если не можешь их победить, то присоединись к ним", — заявила Клинтон.
Наверное, такие же чувства сегодня испытывали и некоторые американские сенаторы. Назначению Джины Хаспел, которая ответственна за пытки в секретных тюрьмах ЦРУ, воспрепятствовать они не смогли. Оставалось наблюдать за церемонией присяги.
А вот спецпрокурор Мюллер вскоре все-таки может остаться без работы. По данным все того же Рудольфа Джулиани, расследование о так называемом российском вмешательстве могут свернуть к 1 сентября. Тянуть дальше опасно. В ноябре выборы в конгресс, а избиратель еще не пришел в себя после выборов президентских.
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