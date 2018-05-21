Новости В мире

Все видео этой рубрики
21 мая 201821:32

Экс-президент США Барак Обама нашел работу в кино

EPA

Многолетний контракт с компанией потокового видео Netflix заключили экс-президента США Барак Обама и его супруга Мишель. 44-й американский президент и его жена будут снимать и продюсировать документальные сериалы и передачи, а также полнометражные фильмы. Компания, правда, утаила сумму контракта с экс-президентской четой. Зато известно, чего Обама и его супруга точно не будут делать – это обсуждать политику действующего главы США Дональда Трампа и его самого.

Барак Обама отметил, что во время пребывания на госслужбе одной из простых радостей для него были встречи с интересными людьми и помощь им в распространении из опыта. "Мы надеемся, что будем взращивать и опекать талантливых, вдохновенных и творческих людей, которые будут способствовать сопереживанию и взаимопониманию между людьми, и будем помогать им делиться своими историями со всем миром", — цитирует экс-президента США ТАСС.

Первые данные о переговорах Обамы с Netflix появились в марте 2018 года. Компания рассчитывает поручить экс-главе Соединенных Штатов стать ведущим дискуссий в программах о проблемах здравоохранения, избирательных прав, иммиграции, внешней политике и потепления климата на планете. Впрочем, не исключаются и его участие в шоу о здоровом питании.

Основанный в 1997 году сервис потокового видео Netflix в Интернете. Штаб-квартира компании находится в калифорнийском Лос-Гатосе. Продукцию Netflix получают пользователи 125 миллионов домохозяйств в 190 странах мира.

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Самые известные среди них — "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), " Сорвиголова" (Daredevil) и "Нарко" (Narcos).

Сейчас

19:10

Пашинян собирается заменить всех губернаторов

17:45

Адвокаты Вышинского подали апелляцию на его арест

16:40

Помпео назвал условия для заключения нового договора с Ираном

15:48

В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину

15:25

Взрыв в Баку: есть погибшие

13:25

Медведев на совещании с вице-премьерами: времени на раскачку нет

12:45

СПЧ обратился к комиссару СЕ по правам человека в связи с арестом Вышинского

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

СБУ поручила диверсантам разжечь межнациональный конфликт в Крыму

СБУ поручила диверсантам разжечь межнациональный конфликт в Крыму

2 часа назад
Армия Сирии взяла под контроль окрестности Дамаска

Армия Сирии взяла под контроль окрестности Дамаска

4 часа назад
Штаты выдвинули Ирану ультиматум

Штаты выдвинули Ирану ультиматум

1 час назад
Разгерметизация в полете: самолет после экспертизы в Волгограде вернут турецкой авиакомпании

Разгерметизация в полете: самолет после экспертизы в Волгограде вернут турецкой авиакомпании

3 часа назад
Без виз. Абрамович пропустил победу "Челси"

Без виз. Абрамович пропустил победу "Челси"

1 час назад
Окольцуют: 57-летний Хью Грант впервые пойдет сдаваться в ЗАГС

Окольцуют: 57-летний Хью Грант впервые пойдет сдаваться в ЗАГС

3 часа назад
Пешеходов валило с ног: Зауралье оказалось во власти урагана

Пешеходов валило с ног: Зауралье оказалось во власти урагана

1 час назад
Юрий Стоянов припомнил, как его до ужаса напугал Илья Олейников без усов

Юрий Стоянов припомнил, как его до ужаса напугал Илья Олейников без усов

7 часов назад
Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

Нужна помощь: Рому Курбанова спасут лекарства и специальное питание

13 часов назад
Экс-президент США Барак Обама нашел работу в кино

Экс-президент США Барак Обама нашел работу в кино

1 час назад
Павлюченкова разгромила немку Татьяну Марию на теннисном турнире в Страсбурге

Павлюченкова разгромила немку Татьяну Марию на теннисном турнире в Страсбурге

1 час назад
Стрельба в Марселе: неизвестные в масках обстреляли группу молодых людей

Стрельба в Марселе: неизвестные в масках обстреляли группу молодых людей

1 час назад
Ученые: в гендерном неравенстве виноваты Дед Мороз и зубная фея

Ученые: в гендерном неравенстве виноваты Дед Мороз и зубная фея

2 часа назад
Умер продюсер Мадонны

Умер продюсер Мадонны

2 часа назад
Дизельные двигатели в Германии могут запретить в любой момент

Дизельные двигатели в Германии могут запретить в любой момент

3 часа назад
60 минут. Адвокаты журналиста Кирилла Вышинского подали апелляцию

60 минут. Адвокаты журналиста Кирилла Вышинского подали апелляцию

3 часа назад
23
Первая женщина-директор ЦРУ приведена к присяге

Первая женщина-директор ЦРУ приведена к присяге

3 часа назад
Элтон Джон поцеловал в губы Дэвида Бекхэма на свадьбе принца Гарри. Видео

Элтон Джон поцеловал в губы Дэвида Бекхэма на свадьбе принца Гарри. Видео

3 часа назад
Дневник Lada Xray: переходим на новые шины

Дневник Lada Xray: переходим на новые шины

3 часа назад
Самый необычный смартфон 2018-го показали журналистам

Самый необычный смартфон 2018-го показали журналистам

4 часа назад
Федосеевой-Шукшиной принесли на дом ребенка, которого прочат в правнуки

Федосеевой-Шукшиной принесли на дом ребенка, которого прочат в правнуки

4 часа назад
ДНР: в новой атаке на Горловку ВСУ потеряли 10 силовиков

ДНР: в новой атаке на Горловку ВСУ потеряли 10 силовиков

4 часа назад
Россияне оценили новый кабинет министров

Россияне оценили новый кабинет министров

4 часа назад
Зоосенсация: в Выборгский залив заплыл заблудившийся горбатый кит

Зоосенсация: в Выборгский залив заплыл заблудившийся горбатый кит

5 часов назад
Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле

Вспыхнувшие миллионы лет назад сверхновые изменили жизнь на Земле

5 часов назад
82-летней блокаднице удалось подтвердить свои ветхие документы

82-летней блокаднице удалось подтвердить свои ветхие документы

6 часов назад
Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

6 часов назад
В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры

В московском метро агрессивный пассажир напал со скальпелем на мужчину во время ссоры

6 часов назад
Скворцова: детством будет считаться возраст до 30 лет

Скворцова: детством будет считаться возраст до 30 лет

6 часов назад
5 крупных городов, где дешевле всего арендовать жилье

5 крупных городов, где дешевле всего арендовать жилье

7 часов назад
Bosch будет спасать мотоциклистов при помощи реактивной тяги

Bosch будет спасать мотоциклистов при помощи реактивной тяги

7 часов назад
Сбербанк и "Яндекс" открыли свой интернет-магазин

Сбербанк и "Яндекс" открыли свой интернет-магазин

7 часов назад
Какой стритфуд готовят для гостей футбольного чемпионата

Какой стритфуд готовят для гостей футбольного чемпионата

8 часов назад
Скончался режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

Скончался режиссер фильма "Комиссар" Александр Аскольдов

8 часов назад
Волочкова рассказала о семейной трагедии: ее отец уже 10 лет не может говорить

Волочкова рассказала о семейной трагедии: ее отец уже 10 лет не может говорить

8 часов назад
Великобритания начала три расследования против телеканала RT

Великобритания начала три расследования против телеканала RT

8 часов назад
Болгария выступает за пересмотр вопроса поставок газа из РФ по Черному морю

Болгария выступает за пересмотр вопроса поставок газа из РФ по Черному морю

9 часов назад
Креветочная ферма и Криптокотята перегрузили криптовалюту Ethereum

Креветочная ферма и Криптокотята перегрузили криптовалюту Ethereum

10 часов назад
Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

Данные правят людьми: в Google изобразили "дивный новый мир"

10 часов назад
Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3

Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3

11 часов назад
Углеводы на ночь: что нужно знать о неожиданном ЗОЖ-тренде

Углеводы на ночь: что нужно знать о неожиданном ЗОЖ-тренде

11 часов назад
Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

Инженеры построили дом на кончике оптического волокна

12 часов назад
Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

Сексизм в мультфильмах: 50 случаев

12 часов назад
Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции сохранила титул чемпиона мира по хоккею

22 часа назад
"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

"Котёнок с улицы Лизюкова 2": в кино выходит продолжение популярного мультика

18.05.2018 16:05
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

18.05.2018 09:58
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

18.05.2018 01:49
Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

Оркестр Павла Когана исполнит "Волшебную флейту" в Соборной палате

17.05.2018 20:18
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05