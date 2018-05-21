Экс-президент США Барак Обама нашел работу в кино

Многолетний контракт с компанией потокового видео Netflix заключили экс-президента США Барак Обама и его супруга Мишель. 44-й американский президент и его жена будут снимать и продюсировать документальные сериалы и передачи, а также полнометражные фильмы. Компания, правда, утаила сумму контракта с экс-президентской четой. Зато известно, чего Обама и его супруга точно не будут делать – это обсуждать политику действующего главы США Дональда Трампа и его самого.

Барак Обама отметил, что во время пребывания на госслужбе одной из простых радостей для него были встречи с интересными людьми и помощь им в распространении из опыта. "Мы надеемся, что будем взращивать и опекать талантливых, вдохновенных и творческих людей, которые будут способствовать сопереживанию и взаимопониманию между людьми, и будем помогать им делиться своими историями со всем миром", — цитирует экс-президента США ТАСС.

Первые данные о переговорах Обамы с Netflix появились в марте 2018 года. Компания рассчитывает поручить экс-главе Соединенных Штатов стать ведущим дискуссий в программах о проблемах здравоохранения, избирательных прав, иммиграции, внешней политике и потепления климата на планете. Впрочем, не исключаются и его участие в шоу о здоровом питании.

Основанный в 1997 году сервис потокового видео Netflix в Интернете. Штаб-квартира компании находится в калифорнийском Лос-Гатосе. Продукцию Netflix получают пользователи 125 миллионов домохозяйств в 190 странах мира.

С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи. Самые известные среди них — "Карточный домик" (House of Cards), "Очень странные дела" (Stranger Things), " Сорвиголова" (Daredevil) и "Нарко" (Narcos).