Россия и Индия делают акцент на сотрудничестве в рамках международных структур
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили в Сочи торговлю и военно-техническое сотрудничество между нашими странами, обстановку в мире и другие темы. Они также посетили образовательный центр "Сириус" и выступили перед его воспитанниками.
Эта поездка в Сочи явно вышла за рамки протокольной программы. Нарендра Моди смог оценить и красоты черноморского побережья. Сразу после переговоров, которые шли почти три часа, президент России пригласил своего индийского гостя совершить небольшую морскую прогулку. На корабле "Чайка" они вышли из морского порта города Сочи и прошли морем до порта и Имеретинской низменности.
Любуясь на открывающиеся виды, лидеры продолжали общаться на английском без переводчика, и обсудить было что. Владимир Путин и Нарендра Моди в этом году видятся впервые, но уже несколько раз успели пообщаться по телефону. И по тому, как приветствовал гостя президент России на крыльце сочинской резиденции, можно многое сказать о характере отношений между двумя странами.
Так что индийская пресса не ошиблась, утверждая, что это будет многочасовая встреча, как со старым другом и надежным партнером.
"Российско-индийские отношения не нуждаются в каком-то особом представлении. Они имеют очень глубокие корни. За последнее время нам удалось придать им дополнительный импульс, — заявил глава российского государства. — В прошлом году мы наблюдали значительный рост товарооборота. И в этом году за первые несколько месяцев плюс еще 17%".
Особенно важно, что постепенно меняется и структура экспорта. Все чаще индийские предприятия закупают в России технологии и оборудование. Один из наиболее ярких примеров успешной кооперации — ядерная энергетика: АЭС "Куданкулам", возведённая российскими специалистами. Уже завершены все формальности, касающиеся пятого и шестого блоков; начинается непосредственно строительство.
Для Индии сотрудничество с Россией — один из приоритетов, и свои интересы в Нью-Дели намерены защищать всеми средствами, тем более когда вопросы о будущем системы глобальной безопасности на фоне односторонних действий США все активнее звучат по всему миру.
И в этом смысле два государства делают особый акцент на сотрудничестве в рамках международных структур. Среди главных итогов: на осень запланированы переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Кроме того, стороны высказались за внеблоковый характер системы безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе.
"Мы активно работаем во внешнеполитической сфере, в том числе в ряде международных организаций. Среди них ООН, БРИКС и вот теперь Шанхайская организация сотрудничества, — подчеркнул Владимир Путин. — У нас налажено хорошее взаимодействие между военными ведомствами. И все это говорит о очень высоком стратегическом уровне нашего взаимодействия".
"Я первый премьер-министр Индии, который посетил этот город. И у нас есть давние отношения, у нас проходят двусторонние встречи. И я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он организовал эту неформальную встречу и меня пригласил", — отметил Нарендра Моди.
После переговоров в резиденции Путин и Моди направляются в образовательный центр "Сириус". Приезд таких гостей — настоящий подарков для школьников. "Сириус" — одна из сильнейших образовательных площадок в стране, там как раз заканчивается очередная смена. Президент поздравил школьников с завершением учебы.
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