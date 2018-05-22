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Футбол-2018 55 минут назад

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22 мая 201800:36

Английские фанаты грозятся устроить россиянам "третью мировую" на чемпионате мира

EPA

Радикальные болельщики сборной Англии едут в Россию на чемпионат мира по футболу, чтобы устроить "третью мировую войну". По словам одного из британских фанатов, они будут охранять обычных англичан, потому что российская полиция не собирается этого делать.

"Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, а после матча выпьем, покурим и поболтаем, — то этого никогда не произойдет. Это будет как мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — цитирует Чемпионат.com фаната из группировки Smoggies Elite.

При этом он заявил, что им для "войны" хватит и собственных кулаков. "Мы собираемся охранять обычных английских болельщиков во время матчей, потому что российская полиция не будет этого делать. Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут как цыплята на бойне", — добавил поклонник английской сборной.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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