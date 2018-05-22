Одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе скончалась от травм

Одна из трех женщин, выживших при крушении самолета "Боинг" под Гаваной, скончалась. Таким образом, число жертв произошедшей 18 мая авиакатастрофы возросло до 111 человек.

23-летняя Греттель Ландров умерла в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии, сообщает ТАСС.

"Боинг-737" разбился 18 мая через минуту после вылета из аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс в восточную провинцию Ольгин. В авиакатастрофе погибли 110 человек, включая 5 детей.

Институт судебной медицины сообщил об идентификации останков 33 человек из 110 жертв. Процесс опознания должен быть завершен в течение месяца.

На сегодняшний день найден только один из двух черных ящиков самолета. Крушение самолета под Гаваной стало крупнейшей авиакатастрофой на Кубе за последние 30 лет.