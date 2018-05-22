Диалог с условиями: Иран считает заявление США проявлением отчаяния
Госсекретарь США Майк Помпео озвучил список условий, при которых Штаты смогут возобновить диалог с Ираном по ядерному соглашению. Отчаяние и беспомощность США — вот истинные причины новых угроз Вашингтона продолжить давление на Иран. Такое заявление сделали в Тегеране в ответ на выступление Майка Помпео. Накануне госсекретарь пообещал беспрецедентные санкции против Ирана. В исламской республике заявили, что разговаривать на языке ультиматумов не станут и пригрозили судом.
"Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела Ирана и незаконную угрозу против государства-члена ООН, и оставляет за собой право на судебное преследование. Ничтожные, несущественные, оскорбительные и второстепенные замечания нового госсекретаря США и его недопустимое отношение к великой и цивилизованной иранской нации свидетельствуют об отчаянии и беспомощности официальных лиц правительства США перед иранцами", — заявили в правительстве Ирана.
Как известно, США вышли из соглашения по иранской ядерной программе и потребовали заключить новое — на более выгодных для Вашингтона условиях. Список требований к Тегерану накануне огласил Майк Помпео.
12 пунктов — по мнению некоторых изданий больше похожи на объявление войны. "Иран должен прекратить работы по обогащению урана и никогда не заниматься переработкой плутония. Иран должен остановить распространение баллистических ракет и дальнейшую разработку ракет, способных нести ядерное оружие. Иран должен прекратить оказывать поддержку террористическим группировкам, действующим на Ближнем Востоке. Иран должен вывести все силы, находящиеся под иранским командованием, из Сирии", — заявил Помпео.
Это — одно из ключевых требований американцев. Несмотря на то, что иранские военные в Сирии находятся по приглашению официального Дамаска. В отличие от американских, которые вошли на территорию страны незаконно.
Усиление давления США на Иран может негативно сказаться на ситуации во всем ближневосточном регионе, заявили в российском МИД. Возмущены и жители Ирана — в выражениях по отношению к США они не стесняются.
"Это соглашение столько ждали, столько переговоров было — и вот внезапно эти США все испортили, безобразие. Все потому что они считают себя супердержавой. Не думаю, что получится чего-то достичь теперь. Европа же тоже пляшет под дудку Вашингтона", — говорит местный житель Мохаммед.
Правда, здесь он ошибся. Для Европы воинственная риторика Помпео стала настоящей головной болью. Как защитить бизнес, оказавшийся между двух огней? Европейским компаниям предстоит продолжить работу с Ираном в рамках соглашения — и при этом постараться избежать санкций США, которые из этого соглашения вышли.
Глава британского МИДа Борис Джонсон пообещал что-нибудь придумать. Впрочем, открыто своего западного коллегу критиковать не стал. А вот глава европейской дипломатии Федерика Могерини не удержалась. По ее мнению, выступление Помпео вообще не объясняет, как выход из соглашения поможет международной безопасности. Могерини напомнила, что ключевая часть соглашения касается именно экономического сотрудничества, и другие участники не должны пострадать от того, что кто-то один решил выйти.
"Мы внимательно выслушали сегодняшнее выступление госсекретаря США Майка Помпео, адресованное не только иранской аудитории, но и всем тем, кто поддерживает совместный всеобъемлющий план действий. Выступление госсекретаря не показало, как выход из соглашения сделал или сделает регион более безопасным от угрозы ядерного распространения или как это ставит нас в более выгодное положение, чтобы повлиять на поведение Ирана в областях, выходящих за рамки соглашения. Альтернативы этому соглашению нет".
Глава МИДа Германии Хайко Маас тоже обеспокоен — уже в среду он поедет в Вашингтон и обсудит иранскую проблему с Майком Помпео. В Берлине опасаются, что действия Вашингтона могут спровоцировать Тегеран выйти из соглашения и снова начать обогащение урана. Нельзя исключить, что именно этого добиваются США своими действиями.
"Экономическая реальность такова, что крупные компании, такие как Total и Siemens, уходят из Ирана, если за ними пойдут другие структуры, следующим логическим шагом будет ситуация, когда европейские страны будут ожидать, когда Иран добровольно отзовет свою подпись под СВПД. Это задача максимум, насколько я понимаю, для американцев, чтобы не они были виновниками разрыва СВПД, а Иран".
Впрочем, пока Иран примеру США следовать не будет. Выполнять условия Помпео он тоже не намерен. Переговоры зашли в тупик. И преодолеть этот кризис, похоже, удастся только общими усилиями с привлечением многих стран, в том числе Китая и России.
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