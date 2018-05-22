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Ситуация в Донбассе 1 час назад
СКР возбудил два уголовных дела по факту новых обстрелов Донбасса
Представители Вооруженных сил и Нацгвардии Украины продолжают вести обстрелы юго-востока страны, совершая преступления против мирных граждан. Ими игнорируются Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.
Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, Главным следственным управлением СК России по фактам обстрелов возбуждены еще два уголовных дела по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
В СКР отметили, что в период с 16 по 18 мая 2018 года военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц минобороны Украины, проводили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловка.
Артобстрелы продолжились 19 и 20 мая. Кроме Горловки удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево. В результате погибли 4 мирных жителя, среди которых три женщины, одна из них пенсионного возраста. Еще четверо граждан получили различные ранения.
Следственным комитетом России продолжается фиксация всех преступлений украинских силовиков против гражданского населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также сбор доказательств.
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